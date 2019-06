USA zmenia medzinárodnú podobu písania názvu Kyjev v angličtine

Ukrajinské veľvyslanectvo vo Washingtone zverejnilo vo štvrtok na svojom facebookovom profile vyhlásenie, že rozhodnutie Rady Spojených štátov pre geografické názvy (BGN) vstúpi do platnosti 17. júna.

Kyjev 13. júna (TASR) - Ukrajina oznámila, že americký úrad, ktorý má na starosti medzinárodnú databázu geografických názvov, odsúhlasil zmenu oficiálneho hláskovania názvu ukrajinského hlavného mesta Kyjev v anglickom jazyku z bežne používaného ruského variantu Kiev na Kyiv s odôvodnením, že tento výraz presnejšie odráža písanie a výslovnosť názvu danej metropoly v ukrajinčine.



Zmena v medzinárodnej databáze BGN bude mať dosah na oficiálne hláskovanie ukrajinského hlavného mesta aj za hranicami Spojených štátov - najmä pri označovaní medzinárodných letov na letiskách vo svete a jeho používaní medzinárodnými organizáciami.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že zmenu inicioval ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj.



BGN je federálny orgán, ktorého činnosť spadá pod kompetencie amerického ministerstva vnútra. Úrad disponuje mandátom na štandardizáciu geografických názvov pre oficiálne záujmy Spojených štátov.



BGN založil svoje rozhodnutie na "odporúčaní ministerstva zahraničných vecí, že Kyiv je lokálne preferovaná verzia daného názvu v latinke a mala by byť aplikovaná pre oficiálne používanie so zámerom pomôcť ľudu a vláde Ukrajiny pri presadzovaní národnej identity krajiny".



Ukrajinská vláda v máji prijala zákon, ktorý vyžaduje, aby boli všetky slovanské názvy a mená vrátane ruských písané podľa noriem ukrajinského jazyka.