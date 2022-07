Zomrel herec Tony Sirico, v seriáli Sopranovci stvárnil P. Walnutsa

Los Angeles 9. júla (TASR) - Americký herec Tony Sirico, ktorý v seriáli Sopranovci nezabudnuteľne stvárnil postavu mafiána "Paulieho Walnutsa", zomrel v piatok vo veku 79 rokov. TASR prevzala informáciu od agentúry AP.



Sirico zomrel v zariadení pre asistované bývanie vo Fort Lauderdale na Floride, uviedol jeho manažér Bob McGowan. Siricova rodina potvrdila jeho úmrtie. Príčina smrti nebola bezprostredne známa.



McGowan, ktorý zastupoval Sirica viac ako dve desaťročia, naňho spomína ako na "oddaného a štedrého" človeka, so silným sklonom k filantropii. To sa týkalo aj pomoci bývalým vojakom, ktorí sa vracali domov ako vojnoví veteráni, povedal jeho manažér.



Sirico nemal problém s tým, že bol obsadzovaný do jednej role "zlého chlapa" za druhou, pričom jeho najvýraznejšia postava bol spomínaný Peter Paul "Paulie Walnuts" v seriáli HBO z mafiánskeho prostredia Sopranovci (1999-2007) s Jamesom Gandolfinim ako šéfom mafie Tonym Sopranom.



"Nevadilo mu hrať mafiána, ale určite by nehral informátora," povedal McGowan. Zopárkrát si však zahral aj policajta, napr. vo filme Mŕtvi prezidenti. Objavoval sa aj vo filmoch Woodyho Allena (Mocná Afrodité, Guľky na Broadwayi), ako aj v televíznych seriáloch (Miami Vice).