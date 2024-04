Úspech skupiny ABBA začal pred 50 rokmi na Eurosongu v Brightone

Bratislava 6. apríla (TASR) – Anglický Brighton bol 6. apríla 1974 usporiadateľom 19. ročníka autorskej piesňovej súťaže Veľká cena Eurovízie. Zúčastnilo sa na ňom sedemnásť krajín, favoritmi na víťazstvo bola anglická speváčka Olivia Newton-Johnová, Španiel Peret, medzi tipmi na víťaza bola aj holandská dvojica Mouth & McNeal a Talianka Gigliola Cinquetti, ktorá už Eurosong vyhrala desať rokov predtým.



Výsledok bol čiastočným prekvapením, vyhral nováčik na eurosongovom pódiu, švédska skupina ABBA. Prišli, videli, zvíťazili, to platilo v ten večer v koncertnej hale The Dome. Za pesničku Waterloo získali 24 bodov, o šesť viac ako Gigliola Cinquetti so skladbou Si na druhom mieste. Tretí boli Holanďania Mouth & McNeal so skladbou I See A Star, až štvrtá Olivia Newton-Johnová s piesňou Long Live Love.



ABBA mala poradové číslo osem, po vystúpení sa uchýlili do salónika za pódiom a pozorne sledovali ďalší priebeh súťaže, ktorý opisuje v knihe ABBA Andrew Oldham. "Björn sa usmieval po každej sade bodov, ktoré vyznievali v ich prospech, Benny sa snažil vyzerať chladne, cítil sa však mizerne, Anni-Frid bola v predšokovom stave so zaťatými päsťami a Agnetha musela krotiť túžbu skákať od radosti, vedomá si toho, že sa jej kostým môže roztrhnúť. Keď bolo po všetkom, objímali sa od radosti tak vášnivo, že niektorým nebolo jasné, kto s kým vlastne tvorí pár. Vrátili sa na javisko, aby znova zaspievali víťaznú pieseň, po nej už potriasanie rukami, gratulácie, fľaše šampanského. ABBA sa pripojila k ostatným na záverečnom bankete, Agnetha si nemohla celú noc sadnúť, mala stále na sebe vypasovaný kostým, do ktorého ju museli garderobieri doslova napasovať."



Pieseň Waterloo im v ten večer otvorila cestu k úspechu. Až do roku 1982 patrila ABBA k špičke svetovej populárnej hudby a udala jej smerovanie v druhej polovici 70. rokov. Meradlom úspešnosti bolo dosiahnutie úspechu v anglickej hitparáde, čo sa švédskej štvorici dokonale podarilo.



V anglickom rebríčku albumov sa postupne umiestnilo celkom 14 albumov tejto štvorice, z nich deväť sa dostalo na prvé miesto. Kompilácia ABBA Greatest Hits z novembra 1975 sa v rebríčku Albionu udržala 130 týždňov, album Arrival z októbra 1976 celkom 92 týždňov. Singlová produkcia je podobná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu.



Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976, šesť týždňov na prvom mieste. Veľkým návratom legendy bol muzikál Mamma Mia! s londýnskou premiérou 6. apríla 1999. Dátum premiéry nebol vôbec vybraný náhodne, uskutočnila sa presne na 25. výročie ich víťazstva v eurovíznej súťaži. Muzikál dostal aj filmovú podobu, slávnostnú premiéru mal 30. júna 2008 v Londýne.



V novembri 2021, po štyridsiatich rokoch od vydania ôsmeho albumu The Visitors, prišli s deviatym štúdiovým albumom Voyage. Doma vo Švédsku, v Austrálii a Anglicku sa dostal na prvé miesto, v Kanade a Spojených štátoch obsadil druhú pozíciu.