Úspešný herec Jozef Vajda oslavuje sedemdesiatku

Bratislava 31. júla (TASR) - Odohral množstvo divadelných a filmových úloh. Jozef Vajda je známy aj zo seriálov a televíznych adaptácií a v dabingovom štúdiu svoj hlas prepožičal viacerým zahraničným filmovým hviezdam. Člen Slovenského národného divadla oslávi vo štvrtok 31. júla 70 rokov.Jozef Vajda sa narodil 31. júla 1955 v Žiline. V roku 1977 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1977 pôsobil v Poetickom súbore Novej scény. Od 1. augusta 1980 účinkuje v Činohre Slovenského národného divadla.Za viac ako 45 rokov sa vypracoval na mimoriadne úspešného divadelného, televízneho, filmového a dabingového herca. Televíznym a filmovým divákom sa predstavil vo viac ako stovke filmov a televíznych programov - Parížsky život (1978), Anička Jurkovičová (1983), Alžbetin dvor (1986), Južná pošta (1987), Koniec veľkých prázdnin (1996), Tábor padlých žien (1997), Cinka Panna (2009), Sviňa (2020), Hranica (2022), Tri zlaté dukáty (2023), Miki (2024) či Nepela (2026).Blysol sa aj v úspešných televíznych seriáloch ako doktor Viktor Mažár v markizáckej Ordinácii v ružovej záhrade (2007), Profesionáli, Panelák (oba 2008), Ovce.sk (2009), Hoď svišťom (2011), Ministri (2018) či Nový život (2020).V roku 2009 oprášil spolu so svojimi divadelnými kolegyňami Máriou Kráľovičovou, Zdenou Studenkovou a Zuzanou Kocúrikovou myšlienku "kočovného divadla", s ktorým prešli slovenské mestá. V divadle si zahral desiatky postáv. Najlepšie sa podľa vlastných slov cítil v úlohe Randla Patricka McMurphyho vo Wassermanovom Prelete nad kukučkiným hniezdom. Za túto postavu ho v roku 1998 nominovali na ocenenie Divadelné dosky.Aktuálne ho možno v SND vidieť v hrách Guľôčka a iné príbehy z vlaku do Calais, Tajomstvo Santa Vittorie, Vassa, Pohreb alebo svadba - čo skôr?, Apartmán v hoteli Bristol, Bál a Deti.Okrem SND sa divákom predstavil aj na doskách bratislavského divadla GUnaGU. V čiernej komédii Poslední hrdinovia stvárnil rolu Batmana. V Divadle Nová scéna mal miesto v muzikáli Madame de Pompadour. V Štúdiu L+S si zahral v obnovenom predstavení Lord Norton a sluha James. Je to pocta Stanovi Dančiakovi a Mariánovi Zednikovičovi, ktorí tieto postavy fantasticky stvárnili v rozhlasovom aj divadelnom prevedení. Ľuboš Kostelný sa predstavil ako rozmaznaný mladý pán a Jozef Vajda stvárnil postavu starého verného sluhu.V dabingovom štúdiu prepožičiava Vajda svoj hlas mnohým americkým hercom - Michaelovi Douglasovi, Sylvesterovi Stallonemu, Arnoldovi Schwarzeneggerovi, Melovi Gibsonovi či Johnovi Travoltovi. V roku 2013 si za hlavnú postavu vo filme Zastavte Cartera prevzal Cenu Literárneho fondu v oblasti dabingu, v roku 2002 získal za dabing ocenenie Zlatá slučka.Svoj život opísal v knihe Moja cesta (2013). Verejne sa v nej priznal k naháňaniu sa za slávou, peniazmi a ženami. Aj jemu však život pripravil náročné chvíle. Prišiel o rodinné zázemie a celý svoj majetok. Pomocnú ruku mu vtedy podal jeho brat Marián Vajda, ktorý ho pozval do Austrálie. Tam prešiel zvláštnou mystickou skúsenosťou, po ktorej začal vnímať život inými očami. Začal si viac vážiť vzťahy s ľuďmi a aj samého seba.Má troch súrodencov, sestru Lýdiu a dvoch bratov, Petra a Mariána. Marián Vajda je najúspešnejší tréner v histórii tenisu, Srbovi Novakovi Djokovičovi dopomohol k zisku 20 grandslamových titulov. Jozef Vajda nie je jediný herec v rodine, kumštu sa venuje aj jeho neter Petra Vajdová.Vajda je prezident festivalu zábavy - Piešťanské zábaly.povedal Vajda s tým, že by chcel z tohto festivalu vytvoriť tradíciu.Jeho divadelné majstrovstvo bolo mnohokrát ocenené Cenou Literárneho fondu. V roku 2004 bol nominovaný na Krištáľové krídlo a cenu IGRIC. V roku 2013 získal Cenu Identifikačný kód Slovenska a v roku 2015 ocenenie Krištáľové krídlo.Vajda má jednu dcéru Leu z prvého manželstva. V roku 2014 sa druhýkrát oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Júliou Čikorovou.