Už 122 rokov vysávame a 115 rokov voláme SOS

Bratislava 3. októbra (TASR) – Keby sa dnes na školách učila slovenčina podľa Bernoláka, nemali by sme starosti, kde sa píše mäkké "i" a kde "ypsilon". ANTON BERNOLÁK sa narodil 3. októbra 1762 v Slanici, obci, ktorá neskôr zmizla pod hladinou Oravskej priehrady.



V roku 1926 sa 3. októbra stali dve významné udalosti. Ján Majko objavil kvapľovú jaskyňu Domica v Slovenskom krase. Verejnosť do nej vstúpila prvý raz 1. júna 1932.



Uskutočnil sa tiež prvý rozhlasový prenos z divadla na Slovensku. Bratislavský rozhlas vysielal operu La traviata od Giuseppe Verdiho.



V rozhlase ešte ostaneme – keď v akejkoľvek hudobnej či zábavnej relácii zaznelo meno FERO HORA, poslucháči vedeli, že o kvalitnú hudbu nebude núdza. Prvý slovenský dídžej, rozhlasový moderátor a hudobný publicista sa narodil v roku 1948 v Rimavskej Sobote, teda by mal dnes 73 rokov.



Dnes uplynie 31 rokov, odkedy je Nemecko opäť jednotným štátom. Po páde Berlínskeho múru sa 3. októbra 1990 dovŕšilo opätovné zjednotenie Nemeckej demokratickej republiky a Spolkovej republiky Nemecko.



Motorový vysávač nám pomáha pri upratovaní už 122 rokov. Ako prvý si ho nechal patentovať Američan John S. Thurman 3. októbra 1899.



Komu sa chce pri vysávaní bytu volať S.O.S, mal by vedieť, že toto volanie schválili ako medzinárodný núdzový signál pred 115 rokmi na Medzinárodnej konferencii o bezdrôtovej telegrafii v Berlíne.



Meniny dnes oslavujú Stely. Na Slovensku je toto meno zriedkavé, má latinský pôvod a v preklade znamená "hviezda". V Česku bolo meno známe najmä vďaka jeho nositeľke herečke Stele Zázvorkovej.



Pred 120 rokmi sa narodil český básnik FRANTIŠEK HALAS, majster drsných veršov aj intímnej lyriky.



A v roku 1916 prišiel na svet britský veterinár James Alfred Wight. Známejší je však jeho spisovateľský pseudonym JAMES HERRIOT, pod ktorým vydal sériu obľúbených zverolekárskych knižiek.



Vo francúzskych komédiách o žandároch boli hviezdami Louis de Funes a Michel Galabru, v prvých troch častiach im však úspešne sekundoval herec a komik JEAN LEFÉBVRE, známy tiež z ďalších filmov, napríklad Situácia je vážna, nie však zúfalá. Narodil sa pred 102 rokmi.