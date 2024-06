Už 41 rokov si pripomíname Medzinárodný deň nevinných detských obetí

New York/Bratislava 4. júna (TASR)- Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie, pripadajúci na 4. júna, vyhlásilo na mimoriadnom zasadnutí o palestínskej otázke Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) 19. augusta 1982. Do praxe vošiel v roku 1983.



VZ OSN, "súc otrasené vysokým počtom nevinných palestínskych a libanonských detí, ktoré sa stali obeťami agresívnych izraelských akcií", rozhodlo v rezolúcii, že 4. jún sa bude každý rok pripomínať ako Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie. Tento dátum sa stal spomienkou na bombardovanie obytných štvrtí v Bejrúte zo 4. júna 1982 izraelskými ozbrojenými silami.



Vo štvrtok 4. júna uplynie 41 rokov, odkedy si svet každoročne túto udalosť pripomína.



"Každý deň sú deti žijúce vo vojnách na celom svete vystavené nevýslovným hrôzam. Nie sú v bezpečí, keď doma spia alebo sa hrajú vonku, učia sa v škole alebo ich liečia v nemocnici," uvádza OSN na svojej oficiálnej stránke v súvislosti so spomienkou na túto udalosť.



"Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie prichádza len pár dní po Medzinárodnom dni detí. Nie je taký príjemný a veselý, ale je veľmi dôležitý. Pripomína nám totiž krutú realitu, že nie každé dieťa na svete má dôvod na úsmev. Na svete existuje veľa detí, ktoré sú obeťami fyzického, duševného a emocionálneho zneužívania," uviedol pre TASR komisár pre deti Jozef Mikloško. Upozorňuje, že detský svet deformuje nenávisť dospelých. "Každé dieťa však má právo na život bez násilia, a preto je našou povinnosťou chrániť ich práva a bezpečie," dodal.



Budúcnosť detí žijúcich v oblastiach ozbrojených konfliktov je tak priamo ohrozená. Cieľom Medzinárodného dňa nevinných detských obetí agresie je priznať utrpenie detí, ktorému sú vystavené všade na svete. Deň 4. jún zdôrazňuje záväzok OSN vo veci ochrany práv detí.



Tie nezomierajú len vo vojnových konfliktoch. Aj teroristické činy na lokálnej či medzinárodnej úrovni si vyžiadali množstvo obetí spomedzi detí. Verejnosť na celom svete si preto má pripomínať, že na mnohých miestach sveta v každú chvíľu neprirodzenou smrťou odchádzajú zo života deti, prípadne sa stávajú obeťami fyzického, psychického či emocionálneho násilia, ktoré na nich zanecháva rany aj na celý život.



Výročná správa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o deťoch a ozbrojených konfliktoch zdôrazňuje, že len v roku 2022 bolo viac ako 8630 detí zabitých alebo zmrzačených.



Použitie výbušnej munície vrátane pozostatkov výbušnín z vojny, improvizovaných výbušných zariadení a nášľapných mín, bolo zodpovedné za viac ako 25 percent násilných úmrtí či zmrzačenia detí. Naverbovaných alebo využitých v boji bolo 7622 detí, z čoho tvorili 85 percent chlapci.



"Faktory, ako je pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, etnická príslušnosť, náboženstvo, geopolitická poloha a ekonomický status, určujú riziko náboru dieťaťa, spôsob jeho vykorisťovania a porušovanie pravidiel, s ktorými sa stretáva," upozorňuje OSN.



Unesených bolo 3985 detí. K najvyšším počtom únosov detí dochádza v Konžskej demokratickej republike, Somálsku, Burkine Faso, Mjanmarsku a Mozambiku.



Obeťami sexuálneho násilia sa stali tisíce detí. Celkovo 99 percent sexuálneho násilia bolo spáchaných na dievčatách, ktoré sú neúmerne zasiahnuté sexuálnym násilím a nútenými sobášmi. Chlapci sú tiež obeťami sexuálneho násilia alebo zažívajú sekundárnu traumu z toho, že sa stali nútenými svedkami násilia voči členom rodiny.











Zdroj: www.un.org/en