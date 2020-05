V aukčnom dome Sotheby’s vydražili vzácnu 258-ročnú fľašu koňaku

New York 29. mája (TASR) - V aukčnom dome Sotheby’s bola za 118.580 libier (približne 131.924 eur) vydražená vzácna fľaša koňaku značky Cognac Gautier z roku 1762. Napísala o tom v piatok agentúra DPA.



Na svete zostali len posledné tri fľašky Cognac Gautier z roku 1762, čo z nich robí jedny z najstarších koňakov na svete a najstaršie, ktoré boli predané v aukcii.



Fľaša z aukčnej siene Sotheby’s má, ako najväčšia z troch, prezývku "veľký brat" a bola predaná ako posledná. Druhá fľaša ,"malá sestra", je vystavená v múzeu Gautier, zatiaľ čo fľaša nazvaná "malý brat" bola predaná ešte v roku 2014 na aukcii v New Yorku.



Všetky tri koňaky boli po celé generácie uskladnené v sídle rodinnej firmy Maison Gautier aj s originálnymi etiketami.



Jonny Fowle, špecialista aukčného domu Sotheby’s na destiláty, v tejto súvislosti uviedol, že predaná fľaša "neobsahuje len vysokokvalitné brandy, ale aj kúsok z dejín koňaku". Koňak vo fľaške by podľa jeho slov mal mať stále dobrú chuť a mal by mať zachovaný "svoj špecifický charakter". "Predpokladáme, že obsah alkoholu je relatívne vysoký a mal by pôsobiť ako konzervačný prostriedok po celé stáročia", povedal.