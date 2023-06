V Bazileji sa koná medzinárodný veľtrh výtvarného umenia Art Basel

Bazilej 16. júna (TASR) - Medzinárodný veľtrh umenia Art Basel vo švajčiarskom Bazileji otvoril vo štvrtok svoje brány pre verejnosť. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Na tomto podujatí, ktoré sa koná každoročne od roku 1970 a je všeobecne považované za jedno z najdôležitejších v danom odvetví, sa zúčastňuje viac ako 280 galérií zo všetkých kontinentov. VIP hostia ho mohli prednostne navštíviť už v utorok a stredu.



V ponuke veľtrhu sú moderné klasiky, ako aj diela hviezd medzinárodnej scény - Jeffa Koonsa či Gerharda Richtera.



Do nedele tam budú vystavené diela približne 4000 umelcov vrátane mnohých významných a drahých diel renomovaných tvorcov ako Pablo Picasso, Joan Mitchellová a Louise Bourgeoisová, ktorých ceny sa pohybujú v rozmedzí od 14 do 25 miliónov dolárov.



Jedným z najdrahších obrazov na tohtoročnom veľtrhu Art Basel je dielo "Untitled" od Marka Rothka, a síce abstraktná žlto-oranžová maľba, ktorá sa predáva za 60 miliónov dolárov.



Podľa spoločnej štúdie, ktorú pred niekoľkými týždňami zverejnili Art Basel a švajčiarska banka UBS, celosvetový predaj umenia v roku 2022 dosiahol 67,8 miliardy dolárov. To je o 1,9 miliardy dolárov viac ako v roku 2021 a o 3,9 miliardy dolárov viac ako v 2019 - v roku pred pandémiou.



Jednodňová vstupenka na Art Basel stojí 67 švajčiarskych frankov (68,70 eur), a to vrátane lístka na verejnú dopravu v Bazileji. Permanentka pre jednu osobu na celý veľtrh stojí 230 švajčiarskych frankov (235,90 eur), uvádza sa na webovej stránke podujatia.