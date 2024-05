V Berlíne prebehlo udeľovanie nemeckých filmových cien Lola

Berlín 5. mája (TASR) – Dráma o dysfunkčnej rodine "Dying" (Zomieranie) od Matthiasa Glasnera sa stala tohtoročným hlavným víťazom nemeckých filmových cien Lola, ktoré udeľuje Nemecká filmová akadémia. V sobotu o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.



Trojhodinový Glasnerov film získal cenu Zlatá Lola. Triumfoval tiež v kategóriách Najlepšia filmová hudba, v ktorej bol ocenený Lorenz Dangel, Najlepšia herečka v hlavnej úlohe, kde zvíťazila Corinna Harfouchová a Najlepší herec vo vedľajšej úlohe, kde zvíťazil Hans-Uwe Bauer.



Striebornú Lolu získal historický film "The Fox" (Líška) od Adriana Goigingera. Film sa odohráva počas druhej svetovej vojny a hovorí o zvláštnom vzťahu medzi vojakom a líškou. Postavu vojaka stvárnil Simon Morzé, ktorý si odniesol víťazstvo v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe.



Bronzovú Lolu získal politický thriller "In the Blind Spot" (V mŕtvom uhle) režisérky Ayşe Polatovej, ktorá zároveň triumfovala v kategórii Najlepšia réžia a Najlepší scenár.



Nemecká filmová akadémia udelila cenu za celoživotné dielo 80-ročnej herečke Hanne Schygullovej.