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V Bratislave bude prvý slovenský wellbeing festival Renergy
Predstavia sa top experti.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (OTS) - Predstavte si miesto, kde za jediný deň získate najnovšie poznatky zo sveta zdravia, výživy, pohybu, dlhovekosti, regenerácie, mentálneho zdravia a biohackingu priamo od popredných slovenských odborníkov. Presne tým je Renergy Health Fest 2026 – prvý festival svojho druhu na Slovensku, ktorý prepája vedu, zdravie, pohyb, prevenciu, biohacking, longevity a wellbeing do jedného celodenného zážitku.
27. septembra 2026 v Starej Tržnici.
Čaká Vás deň plný inšpirácie, praktických tipov, odborných prednášok, workshopov, panelových diskusií, diagnostických meraní, ochutnávok zdravých produktov, pohybových aktivít a stretnutí s ľuďmi, ktorí chcú aktívne investovať do svojho zdravia.
Zdravie, výživa a prevencia:
MUDr. Boris Bajer, PhD.
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Martin Haranta, MSc.
Mgr. Viktor Oliva, PhD.
Mgr. Lucia Slobodová, PhD.
M.Sc. Ľudmila Oreská, PhD.
Pohyb, výkon a wellbeing:
Maroš Molnár
Michal Barbier
Maroš Stanislav
Vierka Ayisi
Zuzana Kardošová
Festivalom Vás budú sprevádzať moderátori:
Marián Mitaš
Tono Suchota
Večerný program & Sober Party:
Peter Lipa ml.
T-Boy
Laco Cmorej & Co.
Mizzi the DJ
Studio Emotion
A ďalší hostia.
Festival zároveň vzniká v spolupráci s organizáciami ako Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Centrum pohybovej aktivity a Centrum pre manažment obezity, Cesta von,ktoré sa budú podieľať aj na odbornom programe.
Celodenný program na hlavnom stage s odbornými prednáškami, diskusiami a inšpiratívnymi rozhovormi.
Oáza – zóna workshopov a praktických prednášok, kde budete môcť diskutovať s odborníkmi v komornejšej atmosfére.
Expo zóna s množstvom kvalitných značiek z oblasti zdravia, výživy, športu, regenerácie, biohackingu, longevity a zdravého životného štýlu.
Wellness zóna, kde si budete môcť dopriať masáže, fyzioterapeutické konzultácie, regeneračné procedúry a objaviť najnovšie trendy zo sveta wellness.
Arteterapia s Andreou Roškovou, Veronikou Uhreckou a ďalšími – doprajte si chvíľu pokoja, kreativity a vedomého oddychu. Prostredníctvom arteterapie si budete môcť oddýchnuť od každodenného stresu, uvoľniť myseľ a zažiť jedinečný meditatívny zážitok, ktorý podporuje psychickú pohodu, kreativitu a vnútornú rovnováhu.
Diagnostické merania, konzultácie s odborníkmi a možnosť objaviť najnovšie produkty, služby a inovácie zo sveta zdravia.
Ochutnávky funkčných potravín, zdravých nápojov, výživových doplnkov a ďalších produktov podporujúcich zdravý životný štýl.
Networking s komunitou ľudí, ktorým záleží na zdraví, kvalite života a osobnom rozvoji.
Darček pre každého návštevníka ako poďakovanie za účasť na festivale.
Festival vyvrcholí jedinečnou Sober Party, ktorá ukáže, že skvelá atmosféra nepotrebuje alkohol. Večerný program prinesú Peter Lipa ml., T-Boy, Laco Cmorej & Co., Mizzi the DJ a Studio Emotion, ktorí sa postarajú o výnimočné zakončenie celého dňa.
Renergy Health Fest nie je klasická konferencia ani bežný festival. Je to miesto, kde sa stretávajú veda, zdravie, biohacking, longevity, pohyb, výživa, regenerácia a najnovšie poznatky zo sveta zdravia s jediným cieľom – pomôcť ľuďom žiť zdravšie, kvalitnejšie a dlhšie. Každý návštevník si odnesie nielen inšpiráciu, ale aj konkrétne poznatky, praktické odporúčania a nové návyky, ktoré môže okamžite preniesť do svojho každodenného života.
Či už Vás zaujíma výživa, šport, biohacking, longevity, regenerácia, mentálne zdravie, prevencia civilizačných ochorení alebo najnovšie trendy zo sveta zdravia, Renergy Health Fest 2026 je podujatie, ktoré by ste si tento rok rozhodne nemali nechať ujsť.
Zažite deň, ktorý môže pozitívne ovplyvniť Vaše zdravie na dlhé roky.
27. septembra 2026 v Starej Tržnici.
Čaká Vás deň plný inšpirácie, praktických tipov, odborných prednášok, workshopov, panelových diskusií, diagnostických meraní, ochutnávok zdravých produktov, pohybových aktivít a stretnutí s ľuďmi, ktorí chcú aktívne investovať do svojho zdravia.
Na festivale vystúpia:
Zdravie, výživa a prevencia:
MUDr. Boris Bajer, PhD.
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Martin Haranta, MSc.
Mgr. Viktor Oliva, PhD.
Mgr. Lucia Slobodová, PhD.
M.Sc. Ľudmila Oreská, PhD.
Pohyb, výkon a wellbeing:
Maroš Molnár
Michal Barbier
Maroš Stanislav
Vierka Ayisi
Zuzana Kardošová
Festivalom Vás budú sprevádzať moderátori:
Marián Mitaš
Tono Suchota
Večerný program & Sober Party:
Peter Lipa ml.
T-Boy
Laco Cmorej & Co.
Mizzi the DJ
Studio Emotion
A ďalší hostia.
Festival zároveň vzniká v spolupráci s organizáciami ako Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Centrum pohybovej aktivity a Centrum pre manažment obezity, Cesta von,ktoré sa budú podieľať aj na odbornom programe.
Čo Vás čaká?
Celodenný program na hlavnom stage s odbornými prednáškami, diskusiami a inšpiratívnymi rozhovormi.
Oáza – zóna workshopov a praktických prednášok, kde budete môcť diskutovať s odborníkmi v komornejšej atmosfére.
Expo zóna s množstvom kvalitných značiek z oblasti zdravia, výživy, športu, regenerácie, biohackingu, longevity a zdravého životného štýlu.
Wellness zóna, kde si budete môcť dopriať masáže, fyzioterapeutické konzultácie, regeneračné procedúry a objaviť najnovšie trendy zo sveta wellness.
Arteterapia s Andreou Roškovou, Veronikou Uhreckou a ďalšími – doprajte si chvíľu pokoja, kreativity a vedomého oddychu. Prostredníctvom arteterapie si budete môcť oddýchnuť od každodenného stresu, uvoľniť myseľ a zažiť jedinečný meditatívny zážitok, ktorý podporuje psychickú pohodu, kreativitu a vnútornú rovnováhu.
Diagnostické merania, konzultácie s odborníkmi a možnosť objaviť najnovšie produkty, služby a inovácie zo sveta zdravia.
Ochutnávky funkčných potravín, zdravých nápojov, výživových doplnkov a ďalších produktov podporujúcich zdravý životný štýl.
Networking s komunitou ľudí, ktorým záleží na zdraví, kvalite života a osobnom rozvoji.
Darček pre každého návštevníka ako poďakovanie za účasť na festivale.
Festival vyvrcholí jedinečnou Sober Party, ktorá ukáže, že skvelá atmosféra nepotrebuje alkohol. Večerný program prinesú Peter Lipa ml., T-Boy, Laco Cmorej & Co., Mizzi the DJ a Studio Emotion, ktorí sa postarajú o výnimočné zakončenie celého dňa.
Renergy Health Fest nie je klasická konferencia ani bežný festival. Je to miesto, kde sa stretávajú veda, zdravie, biohacking, longevity, pohyb, výživa, regenerácia a najnovšie poznatky zo sveta zdravia s jediným cieľom – pomôcť ľuďom žiť zdravšie, kvalitnejšie a dlhšie. Každý návštevník si odnesie nielen inšpiráciu, ale aj konkrétne poznatky, praktické odporúčania a nové návyky, ktoré môže okamžite preniesť do svojho každodenného života.
Či už Vás zaujíma výživa, šport, biohacking, longevity, regenerácia, mentálne zdravie, prevencia civilizačných ochorení alebo najnovšie trendy zo sveta zdravia, Renergy Health Fest 2026 je podujatie, ktoré by ste si tento rok rozhodne nemali nechať ujsť.
Zažite deň, ktorý môže pozitívne ovplyvniť Vaše zdravie na dlhé roky.