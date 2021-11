V Bratislave koncertoval Franz Liszt a v Montreale vznikla NHL

Tina Turner, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Slovenský režisér Dušan Trančík, foto z archívu. Foto: FOTO TASR/Martin Palkovič

Psí hrdina komiksu Peanuts - Snoopy, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. novembra (TASR) - Revolucionár klavíra Franz (Ferenc) Liszt, ktorý triumfoval po celej Európe, nadchol už ako deväťročný aj Bratislavu, kde koncertoval 26. novembra 1820. Od bratislavského vystúpenia génia hudby 19. storočia a jedného z najslávnejších mužov kultúrnej Európy svojej doby uplynie dnes 201 rokov.Hudbu z iného "súdka", ale rovnako neprekonateľnú a nestarnúcu, produkovala britská skupina The Beatles, pričom často sa inšpirovala vplyvom klasickej hudby a uplatňovala inovatívne nekonvenčné nahrávacie techniky. Prvé spoločné nahrávanie skupiny pod týmto názvom, ktorá sa stala fenoménom rockovej doby, sa uskutočnilo 26. novembra 1962, teda pred 59 rokmi.V pokračovaní hudobnej "nôty" nemožno opomenúť dnešných oslávencov: 82 rokov sa dožíva jedna z najpopulárnejších hviezd osemdesiatych rokov 20. storočia, nestarnúca americká speváčka TINA TURNER, známa česká speváčka a skladateľka ANETA LANGEROVÁ oslavuje dnes 35 rokov a pred 52 rokmi sa narodil bývalý riaditeľ a šéfdirigent Opery SND RASTISLAV ŠTÚR.Medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského filmu patrí filmový režisér DUŠAN TRANČÍK. Autor celovečerných filmov ako napríklad Pavilón šeliem, Štvrtý rozmer či Zima kúzelníkov a množstva dokumentárnych i publicistických projektov oslavuje dnes 75 rokov.Dlhoročný člen prešovskej činohry Ukrajinského národného divadla, dnešného Divadla Alexandra Duchnoviča, MIKULÁŠ ĽAŠ je známy aj z filmového plátna, keď si zahral napríklad v tragikomédii Pásla kone na betóne. Narodil sa 26. novembra 1933 a dnes by sa dožil 88 rokov.Významného životného jubilea 80 rokov sa dožíva český divadelný a filmový herec LADISLAV FREJ, ktorého preslávila najmä postava doktora Sovu mladšieho zo seriálu Nemocnice na kraji města.Mnohými nezabudnuteľnými reportážami sa zapísal do povedomia poslucháčov rozhlasový športový reportér GABO ZELENAY, ktorý dokázal komentovať napríklad aj stretnutia v šachu. Narodil sa pred 99-mi rokmi - 26. novembra 1922.V rovnaký deň ako náš legendárny rozhlasový reportér sa na druhej strane Atlantiku narodil americký karikaturista CHARLES MONROE SCHULZ. Môžbyť toto meno veľa nenapovedá, ale keď dodáme, že je otcom populárnej kreslenej postavičky bieleho psa s čiernymi ušami Snoopyho, určite mnohí vedia "koľko bije".Po stretnutí zástupcov hokejových mužstiev Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators a Quebec Bulldogs v hoteli Windsor v Montreale vznikla Národná hokejová liga (National Hockey League - NHL). História najznámejšej a najprestížnejšej hokejovej ligy na svete sa začala písať pred 104 rokmi - 26. novembra 1917.Dnes má meniny Kornel. Toto meno má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu s významom "roh" alebo zo slova cornus, čo znamená "drieň".