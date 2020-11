V ČR padol aukčný rekord, obraz od Kupku sa predal za 75 mil. korún

Praha 30. novembra (TASR) - Na nedeľnej dražbe výtvarného umenia Galérie Kodl padol nový český aukčný rekord. Obraz od Františka Kupku s názvom "Divertimento II" sa v Prahe predal za 75,2 milióna korún (2,9 milióna eur). Správu priniesol Český rozhlas.



Vrátane aukčnej prirážky za neho kupec zaplatil 90,2 milióna korún (3,4 milióna eur). Doteraz bolo najdrahšie predaným obrazom v Česku plátno "Piková dáma" od maliarky Toyen, ktoré sa tento rok v októbri predalo za 78,7 milióna korún (tri milióny eur) vrátane aukčnej prirážky.



Dátum dokončenia Kupkovho obrazu zostáva nejasný. Súčasní historici umenia sa prikláňajú k roku 1935, sám Kupka však dielo datoval do roku 1938. Plátno je jedným z najvýznamnejších diel jeho abstraktného obdobia z 30. rokov.



Jeho názov evokuje taliansku hudobnú terminológiu a označuje odľahčenú či zábavnú inštrumentálnu skladbu. Tematicky obraz súvisí s plátnom "Divertimento I", ktoré má vo svojich zbierkach Guggenheimovo múzeum v New Yorku, a dvojicou obrazov "Hot Jazz I a II" z roku 1935.



Na nedeľnej dražbe sa predal aj obraz od Theodora Pištěka s názvom "Adieu, Guy Moll" za 21,2 milióna korún (809.000 eur). Stal sa tak najdrahšie predaným dielom žijúceho autora v Česku.



Galéria Kodl v aukcii na Žofíne ponúkla celkovo 250 diel. Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu sa dražilo prostredníctvom internetu, ako aj telefonicky.



František Kupka (1871-1957) bol maliar, grafik a ilustrátor svetového významu, jeden zo zakladateľov moderného abstraktného maliarstva.