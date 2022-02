V ČR vyjde nový album Miroslava Žbirku

Praha 7. februára (TASR) - V roku 2022 bude hneď niekoľkokrát českým a slovenským hudobným priaznivcom pripomenutý Miroslav Žbirka. Spevák, ktorý zomrel vlani na jeseň, by sa 21. októbra tohto roku dožil sedemdesiatky, pripomína spravodajský portál Novinky.cz.



Podľa informácií hudobného vydavateľstva Universal Music, s ktorým Žbirka spolupracoval, sa čoskoro objaví jeho nový singel a videoklip. Bude to prvá skladba z posledného albumu, ktorým sa uzavrie viac ako 50-ročná hudobníkova autorská cesta.



Žbirka v čase lockdownu napísal nové skladby a stihol ich aj naspievať. Pre realizáciu posledných speváckych partov opustil počas svojej poslednej hospitalizácie aj nemocnicu.



Dokončením a produkciou albumu poveril svojho syna Davida, ktorý na ňom intenzívne pracuje v londýnskom štúdiu Konk.



Na jeseň sa do Londýna, Bratislavy a Prahy chystá koncertná pocta Žbirkovým piesňam. Tie na pódiách zahrajú a zaspievajú výrazné osobnosti súčasnej českej a slovenskej hudobnej scény.



Všetci umelci, ktorí prijali pozvanie na koncerty nazvané "Tribute To Miro Žbirka 70", vzdajú hold jeho tvorbe. V Londýne sa koncert odohrá 29. septembra, v Bratislave 17. októbra a v Prahe 21. októbra - v deň spevákových nedožitých 70. narodenín.