V diskusiách RTVS budú známi hostia hovoriť o páde režimu

Bratislava 18. novembra (TASR) – O páde totalitných režimov v bývalých krajinách sovietskeho bloku a dôvode, ktorý k tomu viedol, sa budú rozprávať hostia v dvoch častiach diskusie Pamäť na hojdačke. Pripravil ju Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) k 30. výročiu Nežnej revolúcie. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



"Po 30 rokoch je najvyšší čas povedať si aj to, čo sa nepodarilo. Prišlo mi preto zaujímavé pozvať ľudí, ktorí boli priamo pri dianí, či to už bol Jan Urban za české Občianske fórum, Adam Michnik ako hlavný predstaviteľ poľskej Solidarity a za slovenskú Verejnosť proti násiliu (VPN) Ján Budaj. Nestáva sa často, že prídu do diskusie významní ľudia z troch štátov," povedal autor námetu a scenárista Eugen Gindl.



Prvá z dvoch častí Pamäti na hojdačke sa pozrie na vývoj v krajinách východného bloku na sklonku 80. rokov minulého storočia. Reč bude aj o rôznorodostiach názorov na následné zmeny. Diskutovať o tom budú historici z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Norbert Kmeť a Juraj Marušiak, politik, publicista a signatár Charty 77 Václav Žák, historik Vroclavskej univerzity Lukasz Kaminski, politik a publicista Boris Zala.



Druhá diskusia sa zameriava na rok 1989, keď v krátkom čase po sebe skončili v Európe totalitné režimy. Do štúdia RTVS prídu novinár, signatár Charty 77, spoluzakladateľ, líder a hovorca Občianskeho fóra Jan Urban, filológ, publicista a bývalý disident Andrej Jagodzinski, spoluzakladateľ poľskej Solidarity a šéfredaktor denníka Gazeta Wyborcza Adam Michnik, hlavný predstaviteľ VPN a politik Ján Budaj a spoluzakladateľ Maďarskej nezávislej iniciatívy a vydavateľ László Szigeti.



Diskusie RTVS odvysiela na Dvojke 20. novembra o 22.25 h a 27. novembra o 22.30 h.