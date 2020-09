V Dolnom Rakúsku si vo víne vychutnáte kombináciu tradície a inovácií

Bratislava 17. septembra (OTS) - Na vinárskych podujatiach si počas vinárskej jesene v Dolnom Rakúsku môžu návštevníci vychutnať víno takmer všade - priamo vo vinohradoch, vínnych uličkách, pivničkách, reštauráciách, ale aj na ulici. Domáci nazývajú dolnorakúsku vinársku jeseň aj piatym ročným obdobím. Od augusta do novembra je totiž víno stredobodom pozornosti miestneho života, konajú sa tu akcie a festivaly so zážitkovým programom, ale aj komorné ochutnávky menších lokálnych vinárov.Od kvitnutia viniča až po vinobranie, od festivalov vo vínnych uličkách až po tradičné dožinkové slávnosti, od krstov vín až po prvú ochutnávku mladého vína na začiatku nového roka. V prípade vína sa v Dolnom Rakúsku celoročne nájde množstvo dôvodov na oslavu. Predsa len je vinárska jeseň pre vinárov v mnohom výnimočná. Je babím letom v jeho najkrajšej podobe. Vinice sa sfarbia do teplých farieb, prší len veľmi málo a vo vzduchu sa vznáša vôňa lisovaného hrozna i zrelých jabĺk. Nastáva čas na skutočný pôžitok. A v čom je dolnorakúska vinárska jeseň taká originálna?V Dolnom Rakúsku sa víno pestuje vyše 4000 rokov a vznikla tu vinárska kultúra v mnohom podobná tej slovenskej, v rôznych ohľadoch je však svetovo unikátna. Dolnorakúski vinári staré zvyky nie len udržiavajú, ale ich aj rozvíjajú do inovatívnych podôb. Vína sa vyznačujú prepojenosťou regiónu s tradíciami a odvahou zavádzať moderné postupy. Z Dolného Rakúska pochádza množstvo úspešných vinárov. Darí sa im tu najmä vďaka ich profesionálnej remeselnej zručnosti, vzťahu i rešpektu k tradíciám a mimoriadnej pôde tejto rozsiahlej krajiny. Tá je ideálna najmä pre odrody hrozna Veltlínske zelené, Rizling rýnsky, Rulandské biele a Chardonnay. A kde nájdete tie najzaujímavejšie vína? Miestnu raritu vo forme veltlínskeho červeného objavíte v najstaršom vinárstve Rakúska, v opátstve Stift Klosterneuburg. Vďaka uvedomelým vinárom môžete tento rok ochutnať aj rôzne autochtónne odrody - sú to odrody hrozna, ktoré sa biologicky vyšľachtili v prírode sami, bez zásahu človeka, ako napr. Rotgipfler a Zierfandler regiónu Wienerwald.Navštívte tie najkrajšie vinárske obce, ktoré pôsobia ako z romantického filmu či gastronomického časopisu. Dolné Rakúsko je najväčším producentom vín zo všetkých regiónov Rakúska a má hlbokú vinohradnícku kultúru a históriu. Práve preto tu nájdete tradičné vínne uličky s malými domčekmi, ktoré sú bránou do dlhých pivníc. V Rohrendorfe sa nachádza dokonca najdlhšia vínna ulička celého Rakúska. Dolnorakúsky kraj sa vyznačuje aj najväčším kontrastom vinárskej architektúry. Popri starodávnych pivniciach a tehlových cestičkách v Poysdorfe či nádhernom farebnom vinárstve Holzapfel sa tu nachádzajú aj moderné stavby, oceňované architektonické diela a hranaté vinotéky, ako napríklad Loisium či Rosenberger. Veľkú tradíciu majú aj ochutnávky priamo vo vínnej réve a v prírode vo vinohradoch.Vínna cesta v Dolnom Rakúsku presahuje 830 kilometrov a koná sa v takmer 1100 pivničkách. V aktuálnom jesennom období sa tu každý deň koná nejaké podujatie. Stovky festivalov spojených s vínom, prezentácie mladého vína, starších ročníkov, ochutnávky vo viechach, kultúrne podujatia vo viniciach, gastronomické akcie na námestiach a prehliadky po viniciach. Veľkým lákadlom sú podujatia v spomínaných vínnych uličkách s nezameniteľnou atmosférou, na ktorých môžete ochutnať najmä nové vína a tradičné rakúske špeciality, pretože ich vlastnia najmä menší vinári. Návštevníkov poteší najmä ich pohostinnosť a domáca kuchyňa. Vínna cesta sa rozlieha po ôsmich vinárskych regiónoch Dolného Rakúska, ktoré sú veľmi populárne bohatou vinárskou históriou, preto tu nájdete skutočne obrovské množstvo viech a vinární. Patria medzi ne Wachau, Kremstal, Kamptal, Traisental, Wagram, Weinviertel, Thermenregion Wienerwald a Carnuntum. Ak zavítate do ktoréhokoľvek z týchto regiónov, určite si pochutíte na skvelom víne i jedle. Mimoriadnym a chutným zážitkom je návšteva vínnych svetov. Ochutnávky tu prebiehajú zážitkovou formou, sú prepojené s príbehom a nádychom histórie.Jedným z najkrajších miest wachauského vína je pivničný zámok v Dürnsteine. Hravá je aj prevádzka Poysdorfer Vino Versum v oblasti Weinviertel, kde sa víno oslavuje rôznymi spôsobmi formou inštalácií, interaktívnych zastávok, múzea, ako aj starých pivníc. Sprievodné texty boli na tomto navyše vypracované aj v angličtine a češtine. Vďaka vínu sa môžete dostať aj do poriadnej hĺbky, a to počas prehliadky zážitkovej pivnice Retzer Erlebniskeller. Celosvetovo jedinečný, vyše 20 km dlhý labyrint vínnych pivníc prekonáva nadzemnú sieť ciest v jej dĺžke až štvornásobne a zároveň je aj skladom retzského vína, z ktorého môžete v rámci prehliadky taktiež ochutnávať. Zažiť autentickú históriu môžete vďaka rímskej usadlosti Carnuntum, ktorá je celosvetovo jedinou rekonštrukciou rímskej mestskej časti a ktorá nadchýna svojou realistickosťou.Víno má v Dolnom Rakúsku veľmi dôležité miesto. Aj keď ho môžete ochutnávať na rôznych miestach po celý rok, na jeseň má vinárske remeslo a ochutnávanie ešte väčšie čaro. Najkrajším objavovaním dolnorakúskeho vína sú turistika po viniciach, pôžitkárske výlety pivničnými uličkami či návštevy lokálnych vinárstiev, v ktorých vám vinári porozprávajú o ich vlastnom príbehu a vzťahu k vínu.Ďalšie informácie o vinárskej jeseni v Dolnom Rakúsku nájdete na stránke