V januári sa začala Pražská jar, Slovensko zažilo jadrovú haváriu

Na archívnej snímke bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. januára (TASR) – Písal sa rok 1968 a hoci bol iba piaty januárový deň, začala sa Pražská jar. Alexander Dubček sa stal najmocnejším mužom v krajine a jej obyvatelia sa mohli aspoň na niekoľko mesiacov nadýchnuť slobody – kým ju v auguste neudupali sovietske vojská.KONRAD ADENAUER bol prvým povojnovým nemeckým kancelárom. Politik veľkého formátu sa narodil 5. januára 1876.Dnešný dátum je spojený s 90. výročím narodenia spisovateľa a filozofa UMBERTA ECA. Jeho prvý román Meno ruže sa dočkal filmového spracovania, v ktorom si hlavnú postavu zahral Sean Connery. Eco si uznanie získal aj dielami ako Foucaultovo kyvadlo, Ostrov včerajšieho dňa, Pražský cintorín alebo Nulté číslo.Pred 101 rokmi sa narodil švajčiarsky prozaik, dramatik a esejista FRIEDRICH DÜRRENMATT, ktorý vo svojich dielach využíval prvky absurdnej drámy aj čierneho humoru. Divadelné hry ako Návšteva starej dámy či Fyzici, ktoré napísal, sa dodnes uvádzajú v divadlách po svete.ROBERT DUVALL je jedným z najvšestrannejších amerických hercov. Za snímku Nežné milosti získal Oscara, diváci si ho pamätajú aj z drámy Voľný pád. Dnes sa dožíva 91 rokov – a ešte stále nakrúca.Americká filmová herečka, producentka a režisérka DIANE KEATONOVÁ dnes oslavuje 76 rokov. Jej prelomovým filmom bola snímka Krstný otec. Začala spolupracovať s režisérom Woodym Allenom. Za svoj výkon vo filme Annie Hallová získala Oscara.RAISA MAXIMOVNA GORBAČOVOVÁ bola sociologičkou, no preslávilo ju iné poslanie – bola manželkou sovietskeho lídra Michaila Gorbačova. Vo východnom bloku dovtedy nebolo zvykom, aby manželky sprevádzali vysokých funkcionárov, Gorbačov však aj v tomto zaviedol perestrojku. Dnes by mala prvá dáma Sovietskeho zväzu 90 rokov.Španielsky kráľ JUAN CARLOS I. vládol v rokoch 1975 až 2014, kedy abdikoval v prospech svojho syna Filipa VI. Dnes má 84 rokov.K 52. narodeninám môžu diváci a fanúšikovia gratulovať scenáristke a režisérke EVE BORUŠOVIČOVEJ.Svoje 53. narodeniny oslavuje excentrický americký spevák MARILYN MANSON.Andrey, ktoré oslavujú meniny 5. januára, sú činorodé, nedôverčivé, šibalské a často ironické. Toto meno má grécky pôvod a v preklade znamená "mužná, silná, odvážna".V piaty januárový deň 1896 nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Wilhelm Conrad Röntgen publikoval článok o objave lúčov, ktoré vďaka vysokej energii prenikajú cez tkanivo a stali sa bežnou diagnostickou pomôckou. Fyzik ich zachytil rok predtým. Keď sa ukázalo, že kovová platňa zachytila neznáme žiarenie, prechádzajúce cez materiály s rôznou hrúbkou, požiadal manželku o pomoc. Tak vznikla prvá fotografia ľudskej ruky, na ktorej vynikli kontúry kostí a tiene mäkkej svaloviny.Pred 46 rokmi došlo k havárii v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice A1, pričom zahynuli dvaja ľudia.Pred šiestimi rokmi do periodickej tabuľky pribudli štyri nové chemické prvky s protónovým číslom 113, 115, 117 a 118 - teda ununtrium, ununpentium, ununseptium a ununoctium. Sú nestabilné a v praxi nepoužiteľné, no majú pevné miesto v dejinách ľudského poznania.