V júni vyjde rozsiahla publikácia spisby Jima Morrisona

New York 24. februára (TASR) - Po takmer 50 rokoch od úmrtia amerického rockového speváka Jima Morrisona vyjde dosiaľ najrozsiahlejšia zbierka jeho poézie, textov a ďalších materiálov vrátane tých, ktoré neboli dosiaľ publikované. Informoval o tom v noci na stredu časopis Rolling Stone.



Morrison pred svojím úmrtím v júli 1971 zanechal rukopisné inštrukcie s názvom Plán pre knihu, z ktorých vychádza aj avizované dielo. Knižku s názvom The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics má 8. júna vydať vydavateľstvo HarperCollins so sídlom v New Yorku.



Táto takmer 600-stranová publikácia bude však zahŕňať aj väčšinu jeho dovtedy publikovaného diela, od piesňových textov k poézii, ako aj celkový obsah posmrtne vydaných básnických zbierok The American Night (1991) a Wilderness (1998).



Takmer polovicu avizovanej knihy však bude tvoriť predtým nezverejnený materiál vrátane nikdy nenahratých piesňových textov, rukopisných úryvkov z 28 nedávno objavených Morrisonových zápisníkov, ako aj 160 raritných fotografií a kresieb.



Medzi výňatkami z jeho zápisníkov budú i spevákove náhľady na jeho súdny proces v Miami z roku 1970, ako aj pravdepodobne jeho posledné zápisky z obdobia tesne pred umelcovým úmrtím v Paríži, uviedlo vydavateľstvo.



Ďalšími raritami je Morrisonov náhľad na experimentálny film HWY: An American Pastoral (1969), v ktorom účinkoval. Súčasťou publikácie bude aj sprievodná audiokniha, ktorá bude obsahovať vôbec prvé zverejnenie jeho posledných autorských záznamov poézie v losangeleskom štúdiu na jeho 27. narodeniny v decembri 1970.



Predhovor napísal spisovateľ Tom Robbins, úvod Morrisonova sestra Anne Morrisonová-Chewningová. V príprave sú aj spomienkové podujatia v súvislosti s 50. výročím vydania platne L.A. Woman, posledného štúdiového albumu, ktorý Morrison vytvoril s The Doors.