Veronika Khek Kubařová si v Prezidentke vyskúšala netypickú úlohu

Bratislava 5. júla (TASR) - Romantická linka v novej českej komédii Prezidentka sa točí okolo Ane Geislerovej ako českej prezidentky Kateřiny Čehovej a Ondřeja Vetchého v úlohe sochára Petra, s ktorým sa hlava štátu zoznámi inkognito počas nočného dobrodružstva v podhradí a napokon sa pre neho vydáva do mesta každú noc. Porciu vtipu k romantike pridáva česká herečka Veronika Khek Kubařová a jej slovenský kolega Juraj Loj, ktorí si vo filmovej novinke režiséra Rudolfa Havlíka zahrali prezidentských tajomníkov.



"Pár ľudí na pľaci mi povedalo, že ma nespoznalo, to som mala radosť! Je to pre mňa trošku netypická poloha – mladé dievča, ktoré vlastne všetok svoj voľný čas zasväcuje pani prezidentke. Sme taká komická dvojka s Jurajom Lojom a navzájom sa špičkujeme," komentuje účinkovanie Kubařová, známa z komédií Ženy v behu, Posledná aristokratka či Ženy v pokušení.



Pre Kubařovú i Loja to bolo prvé stretnutie, napriek tomu si na nakrúcaní padli do noty. "Verču som poznal z iných projektov, ktoré som videl ako divák, a na spoluprácu som sa veľmi tešil. Máme veľa spoločných známych zo Slovenska, ktorí mi o nej hovorili, že je úžasný človek a pozitívna osoba. To sa mi úplne potvrdilo," poznamenal Loj. Dvojica hercov, stvárňujúcich prezidentkine "pravé ruky", reprezentuje vo filme komickú linku. "Z hereckého hľadiska sme sa snažili hlavne vybalansovať vtipnosť a uveriteľnosť, takže to bolo o neustálom hľadaní, čo ešte uveriteľné je, a čo už nie je," dodal.



Filmoví tajomníci veria, že Prezidentka osloví divákov celkovou myšlienkou. "A láskavou formou romantickej komédie, pomocou ktorej však vysiela správu, že takto by to raz mohlo byť," dodáva Kubařová k filmu, ktorý nakrúcali na Kampe a na Střeleckom ostrove v Prahe i na hrade. Môže potešiť divákov, ktorí majú radi malebné zákutia starej Prahy, ale aj jemný humor. Podľa producentky Šárky Cimbalovej, ktorá stojí aj za úspešným filmom Šarlatán, by mal Prezidentku vidieť každý, kto bude v týchto neľahkých časoch potrebovať posilniť svoju vieru v tom, že šťastné konce sa naozaj dejú.



Film je v kinách od 30. júna.