Do kín prišiel Jan Werich, dokument o legende českého humoru

Bratislava 29. októbra (TASR) - Program slovenských kín spestril vo štvrtok 28. októbra Jan Werich. Dokumentárny film, ktorý divákov oboznámi so životom obľúbenej osobnosti, prichádza na plátna kín štyri desaťročia po smrti legendy českého humoru.



Film o Janovi Werichovi nakrútili režiséri Martin Slunečko a Miloslav Šmídmajer. Mnoho priaznivcov hereckej legendy nevie o tom, aký dramatický bol jej životný príbeh. Slobodná myseľ v neslobodnej spoločnosti prinášala Werichovi mnohé úskalia, čo je myšlienka prechádzajúca celým filmom, podobne ako snaha tvorcov priblížiť fenomén inteligentného humoru, ktorý je pre Wericha taký typický.



Dokument spomína na zásadné okamihy jeho života – vznik Osvobozeného divadla, spoluprácu s Jiřím Voskovcom, boj proti fašizmu a unikanie nacistom, ale aj emigráciu do Spojených štátov či trpký návrat do vlasti, po ktorom sa stal symbolom vzdoru voči komunistickému režimu. "Popri najznámejších epizódach z Werichovho života však snímka prináša aj viaceré menej známe fakty," upozorňuje Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



V dokumentárnom portréte vystupujú viaceré osobnosti českého divadelného a filmového sveta – Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák či Jiřina Bohdalová, okrem nich však aj Werichova vnučka či kamarátka jeho dcéry. "Film ponúkne množstvo archívnych záberov, no publikum zavedie aj na miesta, ktoré komik miloval – do jeho domu na pražskej Kampe či na chalupu vo Velharticiach," dodal Gašparík.