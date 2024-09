V Košickom kraji vyrástla galéria slovenského landartu

Návštevníkov pozývajú k objavovaniu krás miestnej prírody a histórie v spojení so súčasným umením. Diela Dúha vodu pije, Korytnačí bunker a 1+1=LES sú už dokončené a pripravené na vašu návštevu.Z tejto netradičnej galérie má radosť aj predseda Košického samosprávneho kraja,Na Košiarnom briežku v Smižanoch stojí dielo Jozefa Piláta v tvare monumentálneho zrubového oblúka s názvom Dúha vodu pije. Táto unikátna rozhľadňa vytvorená prevažne z recyklovaného dreveného materiálu spája architektúru minulosti s umeleckým prístupom súčasnosti. Vďaka svojmu oblúkovému tvaru pripomína dúhu, symbol nádeje a spojenia neba a zeme.hovorí. Výsledkom je esteticky pôsobivé umelecké dielo, ktoré návštevníkom Košického kraja prináša nový zaujímavý zážitok.V blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Tajba, ktorá je domovom ohrozenej korytnačky močiarnej, sa nachádza dielo Korytnačí bunker od Radovana Čerevku. Toto dielo, ktoré kombinuje tvar panciera korytnačky s bunkrom, je nielen umeleckým objektom, ale aj silným symbolom ochrany prírody.uviedol. Dielo sa stáva súčasťou krajiny a postupne splynie so svojím okolím, čím zdôrazňuje potrebu chrániť ohrozené druhy a ich biotopy.Matúš Kurdel priniesol do Drnavy svoje dielo 1+1=LES, ktoré je poctou miestnemu starobylému dubu a zároveň pripomienkou industriálnej minulosti regiónu. Oceľová inštalácia, ktorá mení svoje vnímanie v závislosti od perspektívy pozorovateľa, umožňuje návštevníkom pozrieť sa na les z rôznych uhlov pohľadu.vysvetľujePovrch sochy sa bude meniť tak ako príroda naokolo – časom získa patinu pripomínajúcu kôru stromov.Projekt Umenie na mieste X pokračuje v obohacovaní Košického kraja o diela, ktoré spájajú umenie s prírodou, človekom a lokalitou.hovorí Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.Zdroj foto: Košice Región Turizmus, cestujzamenejVšetkých osem diel z oboch ročníkov projektu Umenie na mieste X je prístupných verejnosti a tešia sa na návštevníkov, ktorí chcú spojiť turistiku s objavovaním súčasného umenia v prírodnom prostredí. Košický kraj tak opäť dokazuje, že je miestom, kde umenie a príroda kráčajú ruka v ruke.