V Louvri otvorili rozsiahlu výstavu diel Leonarda da Vinciho

Paríž 24. októbra (TASR) - Rozsiahlu výstavu zameranú na život a dielo talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinciho otvorili vo štvrtok vo francúzskom múzeu Louvre v Paríži. Výstava sa koná pri príležitosti 500. výročia úmrtia tohto génia, ktorý skonal 2. mája 1519 vo francúzskom meste Amboise ako 67-ročný, informuje tlačová agentúra AFP.



Vstupenky si vopred rezervovalo takmer 200.000 ľudí. Ide o dosiaľ najväčšiu výstavu da Vinciho diel s dôrazom na jeho maľbu.



Výstava s jednoduchým názvom "Leonardo da Vinci" si vyžiadala desaťročie plánovania a záujemcom sprístupňuje 162 jeho výtvarných diel vrátane 24 kresieb zapožičaných zo zbierky britskej kráľovskej rodiny. Diela zapožičalo aj Taliansko, Rusko či Vatikán.



Výstava sprevádza návštevníkov po časovej osi majstrovho potulného života, ktorý viedol pod kuratelou vojvodov, princov a kráľov vo Florencii cez Miláno, Benátky a Rím až po Francúzsko, kde strávil posledné roky svojho života.



Na výstave však chýbajú dve jeho diela - Mona Líza (La Gioconda) a Spasiteľ sveta (Salvator Mundi). Organizátori sa rozhodli, že prvé z nich - všeobecne považované za najznámejšiu maľbu vôbec - by malo zostať na svojom pôvodnom mieste v Louvri, aby sa tak predišlo preľudnenosti; dielo samo osebe priťahuje takmer 30.000 ľudí denne.



Druhé z nich je najdrahšou maľbou v histórii - v roku 2017 sa predalo na dražbe za rekordných 400 miliónov eur. Dielo malo byť oficiálne vystavené v emirátskej pobočke Louvru v Abú Zabí, avšak otvorenie múzea, plánované na september 2018, sa z neznámych príčin odložilo. Louvre uviedol, že žiadosť o zapožičanie diela do Paríža sa stále vybavuje.



Výstava potrvá do 24. februára 2020. Cena vstupenky je 17 eur, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Louvru.