V očiach Nadeždí len málo ľudí stojí za to, aby ich nazývali priateľmi

Bratislava 23. decembra (TASR) - Meno Nadežda má ruský pôvod a jeho význam je "nádej". S Naďami, Naďkami sa na Slovensku často nestretávame. Meniny oslavujú 23. decembra.



Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Nadeždy chceli, uzavrú sa do seba, alebo sa "naježia". Veľmi obľubujú pocty. Keďže sú ctižiadostivé, pomerne rýchlo podľahnú túžbe súťažiť a hnať sa za akademickými titulmi. Už v školských laviciach sa prejavuje ich silný zmysel pre odporovanie. Naďky sú veľmi citlivé na neúspech.



Do domácnosti prijímajú len úzky okruh známych. Nechcú, aby sa vedelo o ich súkromí. V ich očiach len málo ľudí stojí za to, aby ich nazývali priateľmi.



Nadeždy sú obdarené dobrou vitalitou, vedia si vytvoriť životnú rovnováhu.



Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny myší chvost, fialka, ochranné kamene achát a zafír.