V októbri si filmové novinky užijete dvakrát viac

Bratislava 3. októbra (OTS) - Od októbra budú dni studenšie, preto padne vhod zahriať sa v pohodlí kinosál Cinema City. A horúco bude aj na plátne, napríklad medzi oscarovým Joaquinom Phoenixom a Lady Gagou v novinke Joker: Folie à deux, alebo medzi Michalom Nemtudom a Kristínou Svarinskou v pokračovaní slovenského trileru Lóve 2. Najmladších divákov potešia animáky Transformers Jedna a 200 % VLK. Fanúšikovia komediálnych žánrov by si nemali nechať ujsť českú dobrodružnú komédiu Poklad, ktorú si budete môcť pozrieť v exkluzívnej predpremiére na obľúbenej Ladies Movie Night. Milovníci marveloviek si budú môcť užiť poslednú časť epickej akčnej jazdy Toma Hardyho v snímke VENOM: Posledný tanec.Októbrové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN, 4DX aj 3D s obľúbeným popcorn a nachos menu. Nezabudnuteľný zážitok zo sledovania filmu budete mať aj vo VIP sálach v Cinema City Eurovea. Pred filmom vás čaká vynikajúca večera z teplého aj studeného bufetu, neobmedzený popcorn, nachos, čapované nealko nápoje, káva, čaj aj zákusok. A potom sa už len pohodlne usadiť do kožených polohovateľných sedadiel a film sa môže začať. Ktorú októbrovú premiéru si určite nenecháte ujsť?Očakávané pokračovanie príbehu o šialenom Jokerovi z Gotham city dorazí do kín Cinema City už 3. októbra. Oscarovému Joaquinovi Phoenixovi bude skvelo sekundovať megahviezda Lady Gaga, ktorej herecký talent sme spoznali vo filme Klan Gucci či v seriáli American Horor Story. V novinke JOKER: FOLIE À DEUX sa neúspešný komik Arthur Fleck počas uväznenia v Arkhamskej štátnej nemocnici stretáva s láskou svojho života, Harley Quinn. Po jeho prepustení sa obaja pustia do romantického nešťastia odsúdeného na zánik. Ako dopadne príbeh lásky dvoch šialených antihrdinov uvidíte v kinách Cinema City od 3. októbra vo formátoch 2D, 4DX, SUPERSCREEN v Cinema City Aupark a aj v all inclusive VIP zóne v Cinema City Eurovea.Na začiatku októbra zažiari na plátnach Cinema City aj francúzska herecká hviezda, Jean Reno. V rodinnom filme MÔJ KAMARÁT TUČNIAK stvárňuje skromného rybára, ktorý zachráni tučniaka pred ropnou škvrnou. Vychutnajte si toto očarujúce dobrodružstvo o malom stratenom tučniakovi, ktorý zmení život aj dušu brazílskeho rybára so zlomeným srdcom. Tučniak a rybár sa prekvapivo stanú priateľmi, natoľko spätými, že ich nemôže rozdeliť ani rozľahlý oceán. Film inšpirovaný dojemným skutočným príbehom, uvidíte vo všetkých kinách Cinema City od 3. októbra.Pokračovania sa dočká aj obľúbená sci-fi franšíza Transformers. V animovanom filme TRANSFORMERS JEDNA sa vrátime na začiatok ságy. Sequel nás zavedie do čias, keď Optimus Prime a Megatron ešte neboli nepriatelia, ale skôr priatelia na život a na smrť. Potom sa však stali hybnou silou udalostí, ktoré navždy zmenili osud Cybertronu, ich domovskej planéty. Transformers Jedna je prvým celovečerným animovaným filmom úspešnej série z produkcie Paramountu a rovnomennej hračkárskej spoločnosti Hasbro. Novinku si môžu vychutnať aj tí najmladší diváci od 10. októbra v Cinema City.Film LEE: FOTOGRAFKA V PRVEJ LÍNII rozpráva príbeh fotografky a modelky Elizabeth Lee Miller (Kate Winslet), ktorá sa počas druhej svetovej vojny stala uznávanou vojnovou spravodajkyňou časopisu Vogue. Po úspešnej kariére modelky a módnej ikony sa Lee Miller počas 2. svetovej vojny vydá pracovať ako nebojácna vojnová fotografka. Pre Vogue dokumentuje hrôzy vojny, od vojakov na fronte až po hrôzy koncentračných táborov. Ukazuje nielen brutalitu vojny, ale aj odolnosť obetí. Zaplatí za to vysokú osobnú cenu, keď je konfrontovaná s traumou z minulosti. Držiteľka Oscara Kate Winslet hrá legendárnu Lee Miller po boku Alexandra Skarsgårda a Marion Cotillard. Dráma o silnej žene LEE: FOTOGRAFKA V PRVEJ LÍNII prichádza do Cinema City už 10. októbra.Do kín Cinema City zavíta aj spoločenská komédia o žiarlivom reportérovi a tiež o tom, aké ťažké je dnes rozoznať dezinformácie. Rozhlasový spravodajca Karol prilieta na otočku z Blízkeho Východu do Prahy. Má podozrenie, že ho jeho priateľka Marta podvádza s mladým kolegom z redakcie. Krátko po príchode do bytu však zistí, že v Kamburi vypukla revolúcia. Lety späť sú zrušené. Povinnosti reportéra donútia Karla k mystifikačným reportážam, v ktorých arabskú revolúciu "simuluje" pomocou kuchynských spotrebičov. Postupne sa však chytá do vlastnej pasce, najmä, keď sa na základe vysoko sledovaných príspevkov rozhodne Český rozhlas poslať za spravodajcom podporný tím. Musí sa rozhodnúť, či sa prizná k mediálnemu podvodu alebo bude predstierať vlastný únos. Ako to celé dopadne, zistíte v komédii VÝNIMOČNÝ STAV už 10. októbra.Najväčší turnaj v histórii OKTAGONu sa odohrá na štadióne vo Frankfurte pre viac ako 58 000 ľudí! Jeden z najväčších eventov v dejinách svetového MMA! Turnaj, ktorý atakuje svetový rekord návštevnosti a prekoná všetko, čo sme doteraz organizovali. 12. októbra OKTAGON 62 na štadióne Deutsche Bank Park. Je čas posunúť to na ďalší level, a zapísať sa do dejín! Bitka o kráľa Nemecka Eckerlin vs. Jungwirth. To je Frankfurt vs. Stuttgart a súboj 2 najväčších nemeckých MMA hviezd súčasnosti medzi „Frankfurtským kráľom“ a nesmrteľným „Keltom“, ktorých cesty celý čas smerovali práve k tomuto okamihu. Súboj titanov o titul strednej váhy a svetová #36 proti #90. Už piata bitka Patrika Kincla o šampiónsky trón tentoraz proti 10 rokov neporazenej najlepšej strednej váhe Nemecka Engizekovi. #1 proti #3 poloťažkej váhy OKTAGONu a #87 proti #64 podľa svetových tabuliek. Najväčší klaďas organizácie a bývalý dočasný šampión Pavol Langer so skalpmi Xaviera a Poppecka prijal výzvu od suverénneho Fleuryho, ktorý kosil hlavy v Bellatore aj PFL. Snový debut v organizácii tu zažije Max „Mad“ Coga, šampión a double champ takmer všetkých nemeckých organizácií. Proti nemu bývalý šampión KSW Antun Račić, ktorý má Cogovi čo oplácať z ich prvého vzájomného zápasu. Machaev sa po účasti v Tipsport Gamechanger v ľahkej váhe chystá rozcupovať perovú divíziu OKTAGONu. Poslať do kapusty jeho plány prichádza #6 rebríčku Hendin. Štadiónom otrasie odveta ťažkých váh z vrcholu rebríčka – bulharský tank Todev vs. Pałasz, ktorý má v úmysle sa Bulharovi pomstiť a zošrotovať ho. Konflikt najväčších nemeckých talentov. „The Namibian Nightmare“ Nafuka a proti nemu neporazená britva ľahkej váhy Topallaj so všetkými 7 výhrami v 1. kole. A tiež Ilbay vs. Deiga-Scheck alebo bývalý titulový vyzývateľ pérovej váhy Samsonidsa. Veľké bitky, neopísateľná atmosféra a svetová šou, ktorú si ešte nikdy nevidel. Zážitok na celý život môžete mať už v sobotu 12. októbra na živom premietaní OKTAGON 62 v Cinema City Eurovea. MEGALOPOLIS je rímsky hrdinský epos odohrávajúci sa v imaginárnej Amerike budúcnosti. Mesto Nový Rím musí prejsť transformáciou, čo vyvolá konflikt medzi Cesarem Catilinom, geniálnym architektom, ktorý sa snaží o prechod k utopickej, idealistickej budúcnosti a jeho protivníkom, starostom Franklynom Cicerom, ktorý zostáva verný doterajšiemu status quo, v ktorom vládne chamtivosť, vlastné záujmy a stranícka vojna. Medzi nimi sa ocitne sociálne založená Julia Cicero, starostova dcéra, ktorej láska k Cesarovi naruší jej lojalitu a vedie ju k objaveniu toho, čo si podľa nej ľudstvo skutočne zaslúži. Najambicióznejší projekt Coppolovej kariéry, ktorý režisér „v priebehu 40 rokov až 300-krát prepracoval", svedčí o tom, aký mimoriadny má tento vizionársky, humanistický príbeh pre Francisa Forda Coppolu význam. Aké ohlasy bude mať film od divákov, zistíte už 17. októbra v Cinema City.Prvá časť hororu Smile sa pred dvoma rokmi stala celosvetovým fenoménom. Preto jeho tvorca Parker Finn teraz prichádza s novým príbehom, v ktorom bude divákov opäť spoľahlivo naháňať strach jedna z najnevinnejších vecí na svete - ľudský úsmev. Popová hviezda Skye Riley (Naomi Scott) sa vydáva na turné, ktorého cieľom je upevniť jej status jednej z najúspešnejších speváčok súčasnosti. Svojich „pätnásť minút slávy“ si však nemôže užiť naplno, pretože v jej živote sa v tomto kritickom okamihu začne odohrávať séria veľmi drastických a nepochopiteľných udalostí, ktoré nasledujú jedna za druhou. Skye je bojovníčka, ktorá sa vyrovnala s temnou minulosťou (alebo si to aspoň myslí) a je pripravená postaviť sa súčasnej hrozbe. Medzi nebom a zemou však existujú desivé sily, ktoré sa nedajú poraziť, aj keď Skye je pre to ochotná urobiť čokoľvek. Spozná ich podľa nenapodobiteľného zlovestného úsmevu. Vtedy však už môže byť na jej záchranu neskoro. Horor ÚSMEV 2 dorazí do kín Cinema City už 17. októbra a už 16. októbra ho uvidíte v rámci maratónu s prvou časťou Film Poklad rozpráva príbeh o hľadaní legendárneho a dávno strateného zlatého pokladu, ale aj o láske a spoločnej ceste, ktorú dvaja hlavní hrdinovia zdanlivo stratili. Temperamentná Julie (Veronika Khek Kubařová) sa vydáva na druhý koniec sveta, aby našla svojho otca Karla (Jiří Langmajer) a raz a navždy tak vyriešia ich minulosť. Chce taktiež zistiť, prečo je zrazu z ničoho nič zavolal, že si od nej potrebuje požičať veľkú sumu peňazí. Jej cesta ju zavedie na indonézsky ostrov Bali, kde sa nielen stretne s otcom, ale stane sa aj súčasťou expedície, ktorej cieľom je nájsť legendárny poklad, o ktorom sa hovorí, že je navždy stratený. Podľa zaznamenaných legiend a správ ide o truhlice plné zlata a drahých kameňov, ktoré v 16. storočí previezla do Európy portugalská loď a stroskotali v Malackom prielive. Julie má vďaka svojej bojovnosti a tvrdohlavosti jedinečnú príležitosť nájsť nielen stratený vzťah so svojím komplikovaným otcom, ale možno aj tento bájny poklad. Na českú dobrodružnú komédiu sa môžete tešiť v exkluzívnej predpremiére na obľúbenej Ladies Movie Night už 22. októbra. Film Poklad sa bude premietať vo všetkých kinách Cinema City od 31. októbra.Zdá sa, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa Freddy snaží, nedokáže vlkolakov presvedčiť, aby ho brali vážne. Jednej noci sa preto vkradne na Vlčiu skalu a vyvolá mocných mesačných duchov. Namiesto rady však dostane oveľa viac... A tu sa začína jeho ďalšie dobrodružstvo, počas ktorého pomáha mesačnému duchovi Moopoovi obnoviť vesmírny poriadok skôr, ako sa Zem a Mesiac zrazia! Freddymu na jeho ceste bude pomáhať aj jeho najlepšia priateľka Batty a niekoľkí verní psí kamaráti. Keď im však do cesty vstúpi zlá čarodejnica, celý plán visí na vlásku. Freddy sa preto bude musieť rozhodnúť, či dá bokom vlastné ambície, alebo pomôže zachrániť svojho duchovného kamaráta. Stane sa z odvážneho Freddyho 200 % VLK ? To uvidíte už 24. októbra vo všetkých kinách Cinema City.Pokračovania sa dočká aj obľúbený slovenský triler Lóve. Romantický vzťah Maťa a Veroniky sa zmení na komplikovaný, životu nebezpečný trojuholník. Zasiahne ich brutálny boj o moc, v sieti intríg a korupcie, v tieni mafie, ktorá sa neštíti ani politickej vraždy. Thajsko sa zdá byť dostatočne ďaleko - ideálny úkryt pre pár zločincov z východnej Európy, ktorí netušia, že sa sami môžu stať ľahkou korisťou pre väčších predátorov. Ako v tomto šialenstve obstojí osamelý bojovník, ktorý bojuje s tieňmi vlastnej minulosti? Môže ho ešte zachrániť nejaká láska a dokáže si to uvedomiť, kým nebude neskoro? Dá sa vôbec z tohto šialeného kolotoča uniknúť? V thrilleri LÓVE 2 sa môže tešiť na herecké obsadenie: Michal Nemtuda, Kristína Svarinská, Jakub Gogál, Dušan Cinkota, Alexander Bárta, Tina, Separ a mnoho ďalších. Dlhoočakávanú novinku LÓVE 2 si užijete vo všetkých kinách Cinema City od 24. októbra. Pozor, film nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov!V poslednej časti epickej akčnej jazdy sa vracia Tom Hardy ako antihrdina, ktorý spolunažíva v jednom tele s mimozemským symbiontom. Tentokrát je však v stávke naozaj veľa – na Zem sa rúti krvilačná armáda z jeho domovskej planéty a zdá sa, že jediný, kto môže ochrániť celé ľudstvo, je práve Venom. No za akú cenu? Nenechajte si ujsť veľkolepé finále trilógie o drzom symbiontovi. VENOM: POSLEDNÝ TANEC v kinách Cinema City od 24. októbra. Užite si novinku v obľúbených formátoch 2D, 3D, 4DX, SUPERSCREEN aj so zvukom Dolby Atmos alebo aj s all inclusive zážitkom vo VIP zóne v Cinema City Eurovea .