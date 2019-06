V piatok štartuje v areáli Zelená voda festival TOPFEST

Slash Foto: TOPFEST

Horkýže Slíže Foto: TOPFEST

Desmod Foto: TOPFEST

Apollo 440 Foto: TOPFEST

Walda Gang Foto: TOPFEST

Trash Boat Foto: TOPFEST

Bratislava 25. júna (OTS) - Príďte si užiť dokonalú letnú atmosféru, festival ponúka stanové mestečko a kúpanie priamo v areáli.pripravili organizátori pre fanúšikov tri pódiá s nadupaným hudobným programom. Nebude chýbať skvelý sprievodný program a obľúbený. Nenechajte si ujsť legendárneho. Čakáme vás naDokonalý štart letnej festivalovej sezóny – to je TOPFEST, ktorý sa vrátil na svoju domovskú scénu do areálu na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. Prírodná plocha s jazerom a zeleňou dodáva festivalu nový rozmer.” upresňuje organizátorFestival ponúka dva dni plné hudby a tri pódiá. Blue stage čiže hlavné pódium bude patriť headlinerom – gitaristovi Slashovi so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators, skupine Apollo 440, kapelám Deez Nuts, Horkýže Slíže, Čechomor. Na Green stage vystúpia Desmod, Zemětřesení, Šarišanci, Lukáš Adamec a ďalší. Storm stage bude určená pre fanúšikov hlavne domácej scény a zahrajú na ňom aj mladé nádejné slovenské kapely. Na Storm stage sa bude po oba dni festivalu konať semifinále hudobnej súťaže Rocková maturita. O dobrú náladu na TOPFESTe sa postará aj česká skupina Walda Gang, ktorá sa živí recesiou a country-rockovými úpravami najväčších hitov nesmrteľného Waldemara Matušku. V ich podaní zaznejú hitovky Eldorádo, Jó třešně zrály, Písnička pro Zuzanu, Orchestrion, alebo Slavíci z Madridu.“ teší saNa festivale sa môžete tešiť na skvelý sprievodný program a množstvo atrakcií, pre mladších ale aj starších návštevníkov. Nebudú chýbať kolotoče, vodný futbal, vodné atrakcie, virtuálna realita, 5D kino, outdoorová hra Somewhere a Topfest run.“ pozýva organizátorFanúšikovia si užijú množstvo stánkov s rôznorodým tovarom aj stánky s kvalitným festivalovým jedlom. Návštevníci starší ako 18 rokov sa budú môcť osviežiť pivkom, v areáli bude niekoľko pivných zón. Hlavná pred Blue Stage bude otvorená nonstop. Festival sa koná v areáli Zelená voda a teda návštevníci sa môžu schladiť a okúpať sa v jazere. Ale počas festivalu bude vodná plocha oplotená a strážená záchranármi aj SBS. Bude sprístupnená každý deň od 08:00 do 20:00 hodiny. Vo vode vo vzdialenosti, ktorú určí hliadka zdravotnej služby na člne, budú umiestnené bójky. Za tie nebude možné ísť, iba na vlastné riziko. Každý na to bude upozornený pri vstupe na pláž. Za neuposlúchnutie zákazu bude návštevníkovi odstránená páska a bude vyvedený z areálu.Stanové mestečko sa na TOPFESTE nachádza priamo v areáli Zelená voda. Keďže sa festival ková v priestoroch kempingu, ju nutné zaplatiť jednorázový poplatok za stanovanie dve eurá. Stanovanie pri autách bude možné len na vyhradenom parkovisku a len do naplnenia jeho kapacity. Vopred zaplatené karavany majú vstup možný len do piatka do 11:00. Nie je možné zobrať si so sebou grily, nebezpečné predmety, sklo, plechovky, psov a iné zvieratá. Na parkovanie budú vyhradené parkovacie zóny, ktoré budú riadne označené. Jedno parkovisko sa nachádza pri zjazde z D1 a ostatné pri vstupe do areálu Zelenej Vody. Cena za parkovanie automobilov, motocyklov bude 5 eur na celé trvanie festivalu. Cena za parkovanie karavanov s pripojením na elektrickú energiu je 15 eur na celé trvanie festivalu. Pre návštevníkov pripravili organizátori kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať z Hlavnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelená Voda a opačne.Zakúpiť vstupenky priamo na festivale bude možné v pokladniach, ktoré budú otvorené od piatka 28.6.2018 od 09:00. Cena permanentky na mieste je 50 eur. Deti do 10 rokov majú vstup na festival zdarma len po predložení príslušného dokladu. Držitelia preukazu ZŤP si budú môcť zakúpiť vstupenku na festival priamo na mieste za polovičnú cenu. Ich sprievodca si hradí celú vstupenku. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.sk . Všetky informácie nájdete na www.topfest.sk a na https://www.facebook.com/search/top/?q=topfest