Slovenská katolícka charita: Vyzbieralo sa 55.0000 školských pomôcok

Bratislava 30. septembra (TASR) – Celkovo 55.000 školských pomôcok sa podarilo vyzbierať v rámci celoslovenskej zbierky určenej pre deti zo sociálne slabých rodín, detských domovov a krízových zariadení. Konala sa od začiatku júna do polovice septembra. Každoročne ju koordinuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami.



Ako o tom TASR informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová, deti dostali zásobu farbičiek, zošitov a ďalších pomôcok, aby sa mohli vzdelávať bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú.



„Okrem pomoci rodinám, pre ktoré je vybavenie do škôl finančne náročné, sa tak pomohlo aj prírode, lebo mnohé pomôcky boli už použité a získali šancu na ďalšiu službu. Svoje miesto na školských laviciach si našlo až 55.000 darovaných školských pomôcok a vo finančnej zbierke sa spolu vyzbieralo viac ako 7500 eur,“ uviedla Molnárová.



Záštitu nad zbierkou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo a pridali sa aj ďalšie samosprávy, spoločnosti vyrábajúce školské pomôcky, školy a učitelia.



Podľa Molnárovej záujemcovia môžu pomôcť i naďalej. Ako uviedla, je potrebné kontaktovať SKCH alebo prispieť na jej účet. Finančné i materiálne dary sa použijú na pomoc rodinám s deťmi v núdzi.