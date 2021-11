V rovnaký deň oslavujú svoje narodeniny L. DiCaprio a J. Koleník

Fiodor Michajlovič Dostojevskij, foto z archívu. Foto: Reprodukcia TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Pred 103 rokmi, 11. novembra 1918, podpisom prímeria skončila prvá svetová vojna. Prímerie podpísali zástupcovia Dohody a Nemecka v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu neďaleko mesta Compiegne. Udalosť sa pripomína ako Deň pamäti, Deň prímeria, Deň vojnových veteránov. Vžil sa aj názov Deň červených makov, keďže kvet divého maku sa stal symbolom utrpenia vojakov.V ten istý deň abdikoval aj rakúsko-uhorský cisár Karol I., čím formálne zaniklo Rakúsko - Uhorsko.Medzi známe postavy - ale z obdobia druhej svetovej vojny - patril americký generál GEORGE SMITH PATTON, ktorý sa podieľal na oslobodení západných a juhozápadných Čiech. Narodil pred 136 rokmi.Romány Zločin a trest, Idiot či Bratia Karamazovci už desiatky rokov patria do povinnej výbavy intelektuálov na celom svete. Ich autorom bol ruský spisovateľ FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ, ktorý sa narodil pred 200 rokmi.Intelektuálne naladení čitatelia nepohrdnú ani prózami amerického spisovateľa KURTA VONNEGUTA. Autor kultových diel Bitúnok č.5, Raňajky šampiónov, Galapágy či Matka noc, sa narodil pred 99 rokmi.Medzi svetoznámych autorov patrí aj mexický spisovateľ CARLOS FUENTES, ktorý sa narodil pred 93 rokmi.Nielen túto, ale aj mnohé iné rady ponúkol františkánsky mních a básnik HUGOLÍN GAVLOVIČ v diele Valaská škola mravúv stodola. Autor klenotu slovenskej barokovej poézie, sa narodil pred 309 rokmi.Pred 191 rokmi sa prvýkrát v histórii viezli na trati Liverpool - Manchester poštové zásielky.Dnes uplynie 91 rokov od narodenia MILANA LALUHU, významnej osobnosti výtvarného umenia na Slovensku.Pred 86 rokmi sa narodila aj legenda svetovej kinematografie švédska herečka BIBI ANDERSSONOVÁ, ktorá hrala vo filmoch kultového režiséra Ingmara Bergmana.Svoje 47. narodeniny oslávi americká herecká hviezda LEONARDO DICAPRIO. Herecké schopnosti predviedol napríklad vo filmoch Dospievanie po americky, Chyť ma, ak to dokážeš, Letec, či Vlk z Wall Street.Nemenej známou oslávenkyňou je práve dnes 59-ročná americká herečka DEMI MOORE.Gratulácie prijíma aj jej herecká kolegyňa CALISTA FLOCKHARTOVÁ. Predstaviteľka Ally McBealovej z rovnomenného seriálu má 57 rokov.Pred 91 rokmi sa narodil český režisér ANTONÍN MOSKALYK. Do jeho režisérskeho portfólia patrí aj známy seriál Dobrodružství kriminalistiky a žánrovo podobné Četnické humoresky.Dnes oslávi svoje 42. narodeniny obľúbený slovenský herec JÁN KOLENÍK.Meniny majú Martinovia a Marošovia. Meno Martin patrí medzi obľúbené na Slovensku a viaže sa k nemu aj pranostika: Svätý Martin prichádza na bielom koni.