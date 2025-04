V sobotu čaká fanúšikov hudby populárny Record Store Day

Londýn 11. apríla (TASR) - Každoročné podujatie Record Store Day (RSD), zamerané na zberateľov vinylových hudobných nosičov, sa uskutoční v sobotu 12. apríla s pôjde už o jeho 18. ročník. Tisíce nezávislých obchodov na celom svete pripravia novú vlnu nahrávok a už tradične sa bude konať aj séria večierkov priamo v predajniach.



V tento deň majú fanúšikovia možnosť zakúpiť si špeciálne jednorazové zberateľské vydania albumov alebo singlov v limitovaných edíciách.



Na tohtoročný RSD (Deň obchodov s nahrávkami) boli oznámené vydania od interpretov ako David Bowie, Daft Punk, Talking Heads, Paramore, Blur, Lily Allen, Gorillaz, Elton John alebo Noel Gallagher's High Flying Birds. Minulý rok boli ambasádormi RSD Paramore a Kate Bushová. Podujatie sa konalo aj v súvislosti so správou, že predaj vinylov za prvých deväť mesiacov roku 2023 vzrástol o takmer 15 percent, a to napriek pretrvávajúcej dominancii streamovacích služieb.



RSD sa koná od roku 2008 dvakrát za rok s cieľom "osláviť kultúru nezávislých obchodov s hudobnými nahrávkami". Podujatie, ktoré sa uskutočňuje zvyčajne tretiu aprílovú sobotu a každý "čierny piatok" (Black Friday) v novembri, spája fanúšikov, umelcov a tisíce nezávislých obchodov s hudbou na celom svete. Niekoľko nahrávok je vylisovaných špeciálne pre RSD, pričom pre každú krajinu je vypracovaný zoznam vydaní, ktoré sa distribuujú len do obchodov zúčastňujúcich sa na tomto podujatí.



RSD vznikol v USA a postupne sa rozšíril na medzinárodnú úroveň. Oficiálni organizátori sú aj v Spojenom kráľovstve, Kanade, Írsku, Mexiku, kontinentálnej Európe, Japonsku a Austrálii. Do projektu RSD sa zapája napríklad i bratislavská predajňa Wegart.



Predaj vinylových platní celosvetovo stále stúpa, ale vydavatelia a distribútori aktuálne prehodnocujú svoj vzťah k tomuto podujatiu. Jeden z dôvodov, prečo sa do RSD tento rok nezapája slovenské hudobné vydavateľstvo Deadred Records, vysvetľuje jeho šéf Martin Turzík: "V neposlednom rade nám začal troška prekážať charakter tohto podujatia a trend niekoľkých posledných rokov, kedy sa z pôvodne takmer komunitnej akcie na podporu malých nezávislých obchodov s nosičmi s hudbou stalo skôr globálne predajné podujatie, z ktorého profitujú hlavne veľké vydavateľstvá."



RSD je okrem iného i príležitosťou na stretnutie s ďalšími zberateľmi. Mnohé obchody organizujú mini-koncerty, podpisové akcie či prezentácie najnovších trendov. RSD je ešte stále najmä o tom, že treba podporiť svoj lokálny obchod s hudbou. Aj na Slovensku je niekoľko takýchto predajní, ktoré sa zapájajú do tohto "sviatku".