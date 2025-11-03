< sekcia Magazín
V športovej komédii Dream Team si zahrajú Hofmann, Polnišová a Prachař
Film vstúpi do kín od 1. januára 2026, vo vybraných kinách ho premietnu v predpremiérach počas vianočných sviatkov.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Dream Team je názov novej komédie „o sne, ktorý sa musí splniť za každú cenu“. Filmová novinka pochádza od tvorcov úspešných slovenských komédií. Réžie sa ujal Jonáš Karásek (Invalid), producentmi športovej komédie sú Petra Polnišová a Juraj Brocko, ktorí stoja za najnavštevovanejším slovenským filmom roka 2021 Známi neznámi a snímkou Jedeme na teambuilding, ktorú v slovenských a českých kinách videlo vyše 260.000 divákov.
Ako informuje distribučná spoločnosť Itafilm, komédia Dream Team je inšpirovaná skutočným príbehom, ktorý sa stal v roku 2000 na paralympiáde v Sydney, kde za Španielsko súťažil tím takmer výlučne zdravých športovcov. „Tvorcovia sa týmto námetom inšpirovali a v spolupráci so scenáristom Petrom Kolečkom vytvorili vlastný príbeh.“
Producentka a herečka Petra Polnišová spresňuje, že námet priniesol Jakub Prachař, keď spolu nakrúcali Teambuilding. „Prišlo nám to ako vynikajúci nápad, ktorý sme najprv chceli natočiť ako bláznivú komédiu. Ale čím ďalej sme príbeh rozoberali, tým viac sa nám ukazovalo, že to nie je cesta,“ prezradila k snímke, v ktorej jednou z hlavných postáv je herec s Downovým syndrómom Martin Polišenský. „Baví ma na tom najviac to, že aj vďaka nemu komédia nabrala úplne iný rozmer a ja sa veľmi teším z výsledku,“ dodala Polnišová.
V hlavnej úlohe oddaného otca a rázneho trénera, vyhýbajúceho sa karme, sa predstaví Martin Hofmann. Ide o neúspešného basketbalového trénera, ktorého hendikepovaný syn sníva o účasti na paralympiáde v Riu. Neschopný postaviť tím postihnutých športovcov, uchýli sa k podvodu a pod vplyvom mierne bláznivého suseda angažuje zdravých basketbalistov, aby postihnutie predstierali. Jeho nič netušiacu manželku si zahrala práve Polnišová. Hlavný herecký trojlístok v úlohe premotivovaného suseda dopĺňa Jakub Prachař.
„Mám rád, keď sa ľudia v kine smejú. Zároveň je pre mňa dôležité, aby to nebola len samoúčelná zábava, ale aby sme ľuďom cez humor ukázali zaujímavý príbeh so silnými témami, v ktorých sa ľudia nájdu,“ poznamenal Karásek. Vo vedľajších úlohách jeho novej komédie sa objavia viaceré známe tváre českej a slovenskej hereckej scény - Miroslav Krobot, Robin Ferro, Sara Sandeva, Zuzana Kubovčíková Šebová či už spomínaný Martin Polišenský. Hereckú zostavu dopĺňajú influenceri Samuel Procházka alias Graciosooo či Bekim.
