V uliciach Nitry budú tvoriť desiatky neprofesionálnych výtvarníkov

Nitra 9. augusta (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravilo medzinárodné sympózium pre neprofesionálnych výtvarníkov Pohľady do umenia. Zúčastnia sa na ňom štyri desiatky výtvarníkov z Nitry, rôznych miest Slovenska i zo zahraničia. Desiaty ročník sympózia s podtitulom reflexie sa začne 17. augusta a potrvá do 21. augusta. Do Nitry sa vracia po niekoľkoročnom období putovania so zámerom výtvarného tvorenia v rôznych lokalitách Slovenska, informovala Zdenka Smrečková z KOS.



Cieľom päťdňového medzinárodného sympózia bude stretnutie výtvarníkov a ich autorská kreatívna tvorba. Účastníci podujatia budú získavať inovatívne výtvarné zručnosti v kresbe, maľbe so zameraním na identitu mesta Nitry a jeho kultúrne dedičstvo. Autori budú stvárňovať podoby Nitry pod odborným vedením akademického maliara Daniela Szalaia, Martina Kratochvila a Juraja Tomana. Výtvarné diela budú vznikať v exteriéroch, predovšetkým v Hornom meste, sprievodné programy budú sústredené v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Konzultácie k dielam s lektormi a dokončovanie je zabezpečené v ateliéroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre.



Súčasťou sympózia budú vzdelávacie interaktívne prednášky z oblasti výtvarného umenia, workshopy, konzultácie, výtvarné dialógy. Zúčastnení autori budú mať zabezpečený sprievodný program, prehliadky mesta so sprievodcom, návštevu diecéznej knižnice, návštevy výstav a aktuálne podujatia v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta. Súčasťou programu bude relaxačný koncert krištáľovými miskami Pohladenie hudbou, ktorý pripravila jedna z účastníčok sympózia Tina Burgwieser.



V nedeľu 21. augusta sa uskutoční v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prezentácia výtvarných diel vzniknutých počas sympózia v Nitre. Vernisáž kurátorom vybraných diel sa uskutoční 1. októbra 2022 a výstava bude sprístupnená verejnosti od 28. septembra do 31. októbra v Synagóge v Nitre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.