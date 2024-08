V. Vodochodský o filme Vlny: Hlavnú úlohu v ňom máme všetci

Bratislava 5. augusta (TASR) - Dobový film Vlny zasadil jeho režisér a scenárista Jiří Mádl do československého kontextu, odohráva sa v Prahe v závere 60. rokov. Pre režiséra bol podstatný príbeh dvoch bratov, ktorý rozpráva film venovaný novinárom. Divákom priblíži nie príliš známu rolu, ktorú v auguste 1968 zohrali pracovníci Československého rozhlasu.



Hlavnú úlohu vo Vlnách dostal Vojtěch Vodochodský. "Mám pocit, že tomu filmu skôr slúžim, než by som bol hlavná postava. Za mňa má v ňom hlavnú úlohu príbeh, hlavná rola sa tam štepí do všetkých postáv. So všetkou pokorou hovorím, áno, mám hlavnú úlohu, ale zároveň si myslím, že ju máme všetci," povedal pre TASR Vodochodský k filmu, ktorý podľa jeho slov zaujme strihom, dynamikou, "imerzívnosťou" či hudbou. "Pôsobí to všetkými vnemami, to sa mi páči," dodal.



V modernej dobovej snímke stvárňuje Vodochodský Tomáša Havlíka, ktorý vychováva svojho mladšieho brata Pavla. Sám sa o politiku nezaujíma a snaží sa od nej držať ďalej, aj svojho brata. Tomáš sa však ako technik stane súčasťou prestížnej rozhlasovej redakcie, ocitá sa v nebezpečnom súboji medzi redaktormi a tajnými službami, ktorým prekáža slobodné a necenzurované vysielanie. V stávke je kompromitujúca nahrávka aj životy všetkých. Tomáš sa musí rozhodnúť, či obetuje svojho brata alebo kolegov bojujúcich za pravdu.



Diváci budú svedkami Tomášovho prerodu. Vodochodský priznáva, že jeho postava môže vyvolať určité antipatie. "Je to antihrdina, trošku nerozhodný, zbabelý, a potom sa prerodí v niečo, čo je napríklad aj hrdinské," približuje herec fiktívnu postavu. Režisér a scenárista Mádl ju vytvoril spojením troch reálnych postáv, troch technikov Československého rozhlasu. "V tých okolnostiach konali podobne ako moja postava, napríklad neodvysielali správu alebo zapojili a odovzdávali si vysielanie ako štafetu. Jirka pozbieral hrdinské skutky rozhlasových technikov, dal to dohromady a z toho vznikla postava Tomáša," prezradil Vodochodský.



Jeho hereckí kolegovia stvárňujú vo Vlnách príbehy skutočných novinárov z Redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, ktorí boli počas Pražskej jari a následnej okupácie v roku 1968 odhodlaní prinášať nezávislé spravodajstvo za každú cenu. Redakcia pracuje pod vedením Milana Weinera, ktorého stvárnil Stanislav Majer. Vieru Šťovíčkovú si zahrala Táňa Pauhofová, Luboša Dobrovodského Martin Hofmann a Jiřího Dienstbiera Vojtěch Kotek.



Film Vlny je v kinách od 1. augusta.