Záhreb sa chystá na koncert kontroverzného speváka

Záhreb 3. júla (TASR) - Koncert speváka známeho svojimi pronacistickými sympatiami priláka počas nasledujúceho víkendu do Záhrebu rekordných 450.000 fanúšikov a chorvátske úrady v stredu varovali ľudí, aby sa vyhli zápcham v uliciach mesta. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Desiatka nemocníc bola uvedená do pohotovosti, aby sa pripravila na nárast dopytu počas sobotňajšieho vystúpenia Thompsona, nasadené budú tisíce policajtov s cieľom zvládnuť prílev ľudí do mesta, ktoré už hostí letných turistov a ďalší na ceste k moru zaplnia širší okruh príjazdových ciest. V blízkosti dostihového areálu bude zriadená aj poľná nemocnica s 200 lôžkami a úrady upozornili fanúšikov, aby sa pripravili na horúčavy.



Marko Perkovič (58), známy pod umeleckým menom Thompson, má zakázané vystupovať vo viacerých krajinách pre svoje sympatie k fašistickému ustašovskému režimu v Chorvátsku počas II. svetovej vojny. Na jeho koncertoch sa často objavujú ustašovské symboly.



Podľa platformy na predaj vstupeniek Entrio sa koncert v apríli vypredal za niekoľko dní, pričom tretinu záujemcov tvoria ľudia mladší ako 28 rokov. Thompson, folkrocková ikona chorvátskej pravice, sa stal prvýkrát populárnym vďaka svojim nacionalistickým piesňam v 90. rokoch počas vojny za nezávislosť krajiny.



Záhrebský starosta Tomislav Tomaševič odmietol výzvy na zákaz predstavenia s tým, že sú „kontraproduktívne“. V uplynulých rokoch sa v Chorvátsku prejavuje čoraz väčšia tolerancia voči pronacistickej minulosti a kritici obviňujú úrady, že používanie ustašovských znakov právne nepostihujú.



Milície ustašovcov počas druhej svetovej vojny prenasledovali a zabili státisíce Srbov, Židov, antifašistických Chorvátov, Rómov a ďalších. Hoci ustašovský Nezávislý štát Chorvátsko (NDH) bol bábkovým štátom nacistického Nemecka a fašistického Talianska v rokoch 1941-1945, jeho novodobí sympatizanti považujú vodcov tohto režimu za zakladateľov chorvátskej štátnosti.



Ustaša - Chorvátske revolučné hnutie (hovorovo ustašovci) bola chorvátska ultranacionalistická a fašistické organizácia hlásiaca sa ku katolíctvu. Pôsobila v medzivojnovom období a počas vojny.



Historik Hrvoje Klasič však pre AFP povedal, že spevákova popularita neodráža rastúcu podporu krajne pravicových hnutí vo väčšinovej spoločnosti. Prevažná majorita fanúšikov vníma Thompsona ako „vlastenca, ktorý prezentuje tradičné hodnoty ako vlasť, náboženstvo a rodina“, tvrdí Klasič.