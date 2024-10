V Žiline pribudla už 43. prevádzka McDonald’s na Slovensku

Žilina 8. októbra (OTS) - Obyvatelia aj návštevníci severu Slovenska nájdu ešte viac možností, kde si môžu vychutnať ikonické jedlá z bohatej ponuky McDonald’s. Obľúbená sieť reštaurácií otvorila v Žiline už svoju tretiu prevádzku, ktorou rozširuje portfólio reštaurácií novej generácie. Hostia v nej nájdu moderný dizajn, kaviarenský koncept McCafé, či vylepšené služby s dôrazom na pohodlie pri objednávaní.Nová a zároveň tretia reštaurácia McDonald’s v Žiline dnes otvorila svoje brány na Kragujevskej ulici v blízkosti estakády. Doteraz mohli zákazníci tomto meste navštíviť prevádzky v obchodnom centre Mirage a v Átriu Dubeň.uviedlaIde už o 43. prevádzku McDonald’s na Slovensku, čím si spoločnosť upevňuje pozíciu najväčšej siete reštaurácií v krajine. Popularita značky rastie, a to aj vďaka neustálemu zvyšovaniu štandardov starostlivosti o zákazníkov a komfortu, ktoré sú pre McDonald’s prioritou aj v novej žilinskej reštaurácii.povedal po otvorení licenčný partnerOkrem reštauračnej časti, ktorá je otvorená denne od 7:00 do 22:00 hod., je jedným z lákadiel novej prevádzky aj obľúbená kaviarenská časť McCafé. Zákazníci si v nej môžu vychutnať kávy zo širokého výberu, koláče a dezerty v príjemnom prostredí.Prevádzka prichádza s moderným dizajnom CUBE, ktorý je inšpirovaný radosťou z rozbaľovania Happy Meal™. Tento koncept kombinuje teplé farby, jednoduché línie a útulné prostredie, ktoré vyvoláva hrejivé spomienky na detstvo plné bezstarostnosti a radosti. McDonald’s kladie dôraz na rodinnú atmosféru, preto nechýba v prevádzke ani vonkajšie detské ihrisko. Najmenší návštevníci sa môžu zabaviť aj vďaka digitálnym hrám.Na komfortný a moderný zážitok z návštevy sa môžu hostia spoľahnúť aj vďaka 8 samoobslužným kioskom, ktoré minimalizujú čakanie na objednávku. Okrem toho poskytujú kiosky, ale aj pokladnice na pulte, možnosť prispieť na ušľachtilý účel - podporu neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, ktorá sa venuje rekonštrukciám detských oddelení v nemocniciach po celom Slovensku.Pre tých, ktorí preferujú ešte rýchlejšie a pohodlnejšie objednávanie, je k dispozícii McDrive s dvoma okienkami, kde si môžu šoféri objednať a vyzdvihnúť svoje jedlo priamo z auta. Služba je dostupná denne od 7:00 do 24:00. Obyvatelia mesta, ktorí sa nemôžu dostaviť do prevádzky osobne, môžu využiť aj čoraz obľúbenejšiu službu McDelivery, ktorá doručí jedlo priamo domov prostredníctvom platforiem Wolt a Bolt.Nová prevádzka je navrhnutá podľa konceptu reštaurácií novej generácie, ktorý predstavil McDonald’s ako líder na gastro scéne v roku 2019. Vďaka inovatívnym postupom pri príprave jedál, ktoré uľahčujú prácu zamestnancom, je zaručená vždy čerstvá chuť a kvalita. McDonald’s kladie dôraz aj na ochranu životného prostredia. Reštaurácie využívajú úsporné spotrebiče, LED osvetlenie a ekologické chladivá. Navyše, reťazec sa stará o dôkladné triedenie odpadu a čistotu okolia prostredníctvom upratovacích hliadok známych ako Trash Patrols.