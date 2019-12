V bratislavskej zoo sa narodilo na konci roka niekoľko mláďat

Bratislava 20. decembra (TASR) - Od októbra do polovice decembra sa v bratislavskej zoologickej záhrade (zoo) narodili mláďatá antilopy nilgau, oryxa arabského, dikdika kirkov, gibona zlatolíceho a sitatungy západnej. TASR o tom informovala Zuzana Chalupová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava.



Antilope sa v októbri narodili dvojvaječné dvojičky, v decembri aj samček. "Antilopa nilgau je najväčšia ázijská antilopa, ktorá sa prirodzene vyskytuje v trávnatých oblastiach Indie, Nepálu a Pakistanu," povedala Chalupová.



Oryxom sa podľa nej v zoo darí veľmi dobre. Dôkazom toho je aj niekoľko odchovov ročne. V októbri sa oryxovi narodilo štvrté tohtoročné mláďa, samček. V decembri sa zase narodila samička. "Vo voľnej prírode boli oryxy začiatkom 70. rokov 20. storočia následkom nadmerného lovu vyhubené. Vďaka chovným záchranným programom a postupnému navráteniu jedincov zo zoologických záhrad do voľnej prírody sa podarilo divoké populácie stabilizovať," vysvetlila Chalupová s tým, že od roku 2011 patrí oryx do kategórie medzi zraniteľné druhy.



Dikdiky mali v priebehu roka niekoľko mláďat. Chalupová hovorí, že sú to malé bylinožravé zvieratá a v zoo ich môžu návštevníci vidieť, ako sa naháňajú alebo odpočívajú v tráve.



Malý gibon sa narodil rodičom Oliverovi a Banny 19. novembra. Pracovníci zoo zatiaľ nevedia určiť pohlavie mláďaťa. Chalupová vysvetlila, že mláďa gibona po roku zmení farbu na čiernu. Ak je to samec, tak mu čierna farba ostane po celý život. Ak je to samička, tak sa v období dospievania prefarbí na krémovo.



Ako priblížila Chalupová, tehotenstvo u sitatungy trvá približne 240 dní a rozmnožujú sa počas celého roka. "Počas suchého obdobia porodí samica jedno, výnimočne dve mláďatá. Dňa 26. novembra a 1. decembra 2019 pribudli malé prírastky, dve samičky," dodala.