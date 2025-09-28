< sekcia Magazín
Václav je vyhranený
Václavov, ktorí majú meniny 28. septembra, dosť ťažko pochopiť.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Mužské meno Václav má slovanský pôvod a jeho význam je "viac slávny". Toto meno je obľúbené najmä v Čechách, na Slovensku sa vyskytuje zriedkavo. Nositeľov oslovujeme Václavko, Vašo, Slávko.
Václavov, ktorí majú meniny 28. septembra, dosť ťažko pochopiť. Majú nepredvídateľné reakcie, sú nepokojní, odvážni a je otázne, ktorým smerom vyrazia. City a myšlienky z nich robia bytosti veľmi hĺbavé s vyhranenou životnou filozofiou.
Václavovia sa orientujú na také povolanie, kde môžu prejaviť svoje umelecké sklony. Sú životaschopní. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť aj ryby, cesnak a čerešne.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Václavov sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec, bazalka, ochranné kamene rubín a diamant.
Václavov, ktorí majú meniny 28. septembra, dosť ťažko pochopiť. Majú nepredvídateľné reakcie, sú nepokojní, odvážni a je otázne, ktorým smerom vyrazia. City a myšlienky z nich robia bytosti veľmi hĺbavé s vyhranenou životnou filozofiou.
Václavovia sa orientujú na také povolanie, kde môžu prejaviť svoje umelecké sklony. Sú životaschopní. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť aj ryby, cesnak a čerešne.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Václavov sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec, bazalka, ochranné kamene rubín a diamant.