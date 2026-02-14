< sekcia Magazín
Valentín je večný hľadač
Títo muži sú veční hľadači, po celý život sa pokúšajú prísť veciam na koreň. Valentínovia sú aj veľmi aktívni a potrebujú sa realizovať.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Mužské meno Valentín má latinský pôvod a v preklade znamená "silný", "zdravý". S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území málokedy. Meniny oslavujú 14. februára, ktorý je aj Dňom zaľúbených.
Títo muži sú veční hľadači, po celý život sa pokúšajú prísť veciam na koreň. Valentínovia sú aj veľmi aktívni a potrebujú sa realizovať. Majú impulzívnu povahu a sú zmyselní. Láska i nenávisť sa v nich rodia pomaly, ale sú trvalé.
Sú pozoruhodne životaschopní, majú pevné zdravie. Náchylní sú na prechladnutie. Nerobia im dobre výstrednosti v stravovaní.
Obľúbené farby Valentínov sú červená a fialová. Ochranné rastliny sú púpava a šafran, ochranné kamene diamant a ametyst.
Títo muži sú veční hľadači, po celý život sa pokúšajú prísť veciam na koreň. Valentínovia sú aj veľmi aktívni a potrebujú sa realizovať. Majú impulzívnu povahu a sú zmyselní. Láska i nenávisť sa v nich rodia pomaly, ale sú trvalé.
Sú pozoruhodne životaschopní, majú pevné zdravie. Náchylní sú na prechladnutie. Nerobia im dobre výstrednosti v stravovaní.
Obľúbené farby Valentínov sú červená a fialová. Ochranné rastliny sú púpava a šafran, ochranné kamene diamant a ametyst.