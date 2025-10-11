< sekcia Magazín
Valentínu neúspech nezastaví
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Ženské meno Valentína má latinský pôvod a jeho význam je "zdravá a silná". Nositeľky tohto nezvyčajného krstného mena oslovujeme aj Vali, Valinka, Valentínka, Tina, Tinka a svoj sviatok majú 11. októbra.
Keď skúmame Valentíny, všimneme si, že ide o veľmi odhodlané, energické, odvážne, vytrvalé a nežné bytosti. Niekedy bývajú dosť podozrievavé. Valentíny majú sklon uzatvárať sa do seba a konať svojhlavo.
Neúspechy im spôsobujú smútok, ale nezastavia ich. Sedí im humanitne zamerané štúdium a povolanie, v rámci ktorého môžu pomáhať hendikepovaným. Majú v sebe zvláštnu ochrannú silu a jedinečné ľudské vyžarovanie.
Valentíny sú dámy s veľkou vitalitou a pevným zdravím. Ich slabými miestami môžu byť žalúdok, pľúca a pokožka. Do stravy by mali zaradiť najmä bio mliečne výrobky a dopĺňať si vitamíny skupiny B.
Valentíny ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová a zelená. Ochranné rastliny palina a saturejka, ochranné kamene zafír a sardónyx.
