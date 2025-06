Valérie sú súťaživé a vitálne

Bratislava 20. júna (TASR) - Ženské meno Valéria má latinský pôvod a jeho význam je "silná žena". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Valika. Meniny oslavujú 20. júna.



Valérie sú veľmi ťažko ovplyvniteľné a málokedy zmenia svoj názor. Charakterizuje ich aj panovačnosť. Sebadôvera im rozhodne nechýba, ťažšie je to s ich dôverou v iných.



Do vienka tieto ženy dostali silnú súťaživosť. V škole patria medzi najlepšie študentky, v pracovnom tíme medzi najaktívnejšie zamestnankyne. Vždy sa usilujú dostať až na vrchol, post šéfky je zvyčajne ich vysneným cieľom. Ak ho dosiahnu, svedomito si plnia všetky povinnosti. Valérie sú veľmi inteligentné a vedia to dokonale využiť. Sú veľmi životaschopné. Navyše aj odolné a obdarené pozoruhodnou vitalitou. Vedia sa psychicky i fyzicky chrániť a vytvoriť si životnú rovnováhu.



Stravu by si mali dopĺňať o vitamíny A a E.



Valérie ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny myší chvost, fialka, ochranné kamene achát a koral.