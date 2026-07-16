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Van Gogh dorazil do Bratislavy vo veľkom štýle
Unikátna výstava vtiahne návštevníkov priamo do sveta génia!
Autor OTS
Bratislava 16. júla (OTS) - Vstúpiť do Hviezdnej noci, prejsť sa popri Slnečniciach či ocitnúť sa na legendárnej Kaviarenskej terase v noci. To, čo bolo doteraz možné len v najznámejších svetových metropolách, môžu od dnešného dňa zažiť aj návštevníci v Bratislave. Slovenskú premiéru má jedinečná imerzívna výstava VINCENT VAN GOGH, ktorá návštevníkov nepozýva pozerať sa na obrazy, ale vstúpiť priamo do nich. Prvými návštevníkmi boli desiatky známych hostí, ktorí sú z výstavy nadšení!
Na veľkolepom otvorení nechýbali Alena Heribanová, Babsy Jagušák, Beáta Dubasová, Ego, Karin Haydu, Jana Lieskovská, Zuzana Haasová, Milena Minichová, Ondrej Kandráč s rodinou, Lenka Šóošová, Jana Brisudová, František Kabrheľ a ďalšie známe tváre. Programom sprevádzala Vera Wisterová, francúzsku atmosféru podčiarkli Andrea Zimányová s gitaristom Jurajom Burianom a výnimočným momentom večera bolo živé maľovanie výtvarníčky Niki Dzuríkovej. Pred očami hostí vytvorila obraz inšpirovaný Van Goghovým Kvitnúcim mandľovníkom, čím symbolicky prepojila klasické maliarstvo s moderným poňatím celej expozície. Výstavu symbolicky otvorili a pásku prestrihli producent projektu na Slovensku a majiteľ JVS GROUP Viliam Ďuriš, zástupca nemeckého partnera Dr. Nepomuk Schessl, starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krupa, Andrea Zimányová, Juraj Burian a Niki Dzuríková.
„Po úspešných výstavách Tutanchamon a Titanic sme hľadali ďalší projekt, ktorý by priniesol silný zážitok celej rodine. Zároveň sme chceli ukázať, ako sa dnes prezentuje umenie v svetových metropolách. Výstava sa rozprestiera na ploche 2 500 štvorcových metrov a jej najväčšou prednosťou nie sú len samotné obrazy, ale spôsob, akým ich návštevníci objavujú. Vstupujú priamo do Van Goghovho sveta a stávajú sa súčasťou jeho príbehu,“ konštatoval majiteľ JVS GROUP a producent výstavy na Slovensku Viliam Ďuriš.
Výstava zavedie návštevníkov do Arles, Saint-Rémy aj Auvers-sur-Oise – miest, kde vznikali Van Goghove najslávnejšie diela. Obrovské projekcie, originálny hudobný sprievod a citáty z maliarových listov vytvárajú zážitok, ktorý prekračuje hranice klasickej galérie. Každý návštevník sa môže voľne pohybovať priestorom a objavovať obrazy z úplne novej perspektívy.
„Van Gogh je jedným z mojich najobľúbenejších umelcov ešte dávno pred touto výstavou. Imerzná výstava prináša pohľad na svet jeho očami a je fantastická. Ten jeho svet bol presne takýto – žiarivý, farebný, žlto-modrý, slnečnicový. Strašne ho mám rada,“ povedala moderátorka Vera Wisterová.
Po prvýkrát je súčasťou projektu aj príbeh Johanny Van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea. Práve ona po smrti oboch mužov zachránila stovky obrazov a svojou vytrvalosťou zabezpečila, že dnes patria medzi najcennejšie umelecké diela na svete. Jej hlasom sprevádza návštevníkov celou výstavou herečka Jana Lieskovská.
„Ja som sa veľmi potešila spolupráci s touto výstavou. Milujem galérie, umenie a rada sa v ňom strácam. Prepožičať hlas tak dôležitému človeku v živote Vincenta Van Gogha bola pre mňa veľká česť. Keď som to čítala, tak ma to dojímalo. Výstava je krásna. Je to tak komplexný zážitok – vizuálny, duševný a očistný. Veľmi sa z toho teším,“ vyznala sa Jana Lieskovská.
Výstava prepája výtvarné umenie s najmodernejšími technológiami a ponúka návštevníkom viac než len pohľad na známe obrazy. Vďaka veľkoformátovým projekciám, originálnemu audioguidu a špeciálne vytvorenému hudobnému sprievodu sa stávajú súčasťou Van Goghovho sveta a jeho životného príbehu.
„Milujem výtvarné umenie a sama patrím do tohto sveta, pretože sa vo voľnom čase amatérsky venujem maľovaniu. Práve výtvarníčka Niki Dzuríková, ktorá tu dnes naživo maľovala, ma kedysi uvádzala do tajov Van Gogha. Moja mamina miluje jeho obraz Irises a práve ten som raz namaľovala aj ja. O to viac sa teším, že takáto výstava prišla práve do Bratislavy,“ prezradila herečka a moderátorka Karin Haydu.
Každá miestnosť odhaľuje inú kapitolu života Van Gogha, jeho tvorby aj emócií, ktoré sa odrážajú v jeho dielach.
„Výstava sa mi veľmi páči a naozaj oceňujem, že máme v Bratislave takýto úžasný zážitok pre všetky generácie. Vincent Van Gogh je svetoznámy fenomén. To je človek, ktorý vytvoril nesmierne krásne dielo, ktoré oslovuje každého na tejto planéte. Jeho farby, jeho impresie, bolesť, ktorá je v tom skrytá, dávajú ľuďom obrovské emócie, ktoré sú v dnešnej dobe nesmierne potrebné. Táto krása stojí za to, aby sme ju navštívili a videli,“ neskrývala radosť moderátorská legenda Alena Heribanová.
Organizátori veria, že výstava osloví nielen milovníkov výtvarného umenia, ale aj rodiny s deťmi, školy či ľudí, ktorí bežne galérie nenavštevujú. Práve moderná forma spracovania umožňuje objaviť Van Goghovu tvorbu zrozumiteľným a pútavým spôsobom bez ohľadu na vek či predchádzajúce znalosti umenia. Po úspechu vo viacerých európskych mestách prichádza Výstava VINCENT VAN GOGH aj na Slovensko. Od 16. júla do 17. januára privíta návštevníkov v priestoroch SPORT MALL Bratislava, kde ich pozýva zažiť umenie spôsobom, ktorý sa nepozerá len očami, ale prežíva všetkými zmyslami.
Video tu: https://www.youtube.com/shorts/sapS0mxHOGE
SPORT MALL Bratislava
16. 7. 2026 – 17. 1. 2027 / Vstupenky na www.vincentvangogh.sk
Po – Pia: 09:00 – 19:00
So – Ne – sviatky: 09:30 – 19:00
⏳ Odporúčaná dĺžka návštevy: cca 90 minút, na výstave sa však môžete zdržať ako dlho chcete.
www.vincentvangogh.sk
infolinka: +421 918 117 118
Na veľkolepom otvorení nechýbali Alena Heribanová, Babsy Jagušák, Beáta Dubasová, Ego, Karin Haydu, Jana Lieskovská, Zuzana Haasová, Milena Minichová, Ondrej Kandráč s rodinou, Lenka Šóošová, Jana Brisudová, František Kabrheľ a ďalšie známe tváre. Programom sprevádzala Vera Wisterová, francúzsku atmosféru podčiarkli Andrea Zimányová s gitaristom Jurajom Burianom a výnimočným momentom večera bolo živé maľovanie výtvarníčky Niki Dzuríkovej. Pred očami hostí vytvorila obraz inšpirovaný Van Goghovým Kvitnúcim mandľovníkom, čím symbolicky prepojila klasické maliarstvo s moderným poňatím celej expozície. Výstavu symbolicky otvorili a pásku prestrihli producent projektu na Slovensku a majiteľ JVS GROUP Viliam Ďuriš, zástupca nemeckého partnera Dr. Nepomuk Schessl, starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krupa, Andrea Zimányová, Juraj Burian a Niki Dzuríková.
„Po úspešných výstavách Tutanchamon a Titanic sme hľadali ďalší projekt, ktorý by priniesol silný zážitok celej rodine. Zároveň sme chceli ukázať, ako sa dnes prezentuje umenie v svetových metropolách. Výstava sa rozprestiera na ploche 2 500 štvorcových metrov a jej najväčšou prednosťou nie sú len samotné obrazy, ale spôsob, akým ich návštevníci objavujú. Vstupujú priamo do Van Goghovho sveta a stávajú sa súčasťou jeho príbehu,“ konštatoval majiteľ JVS GROUP a producent výstavy na Slovensku Viliam Ďuriš.
Výstava zavedie návštevníkov do Arles, Saint-Rémy aj Auvers-sur-Oise – miest, kde vznikali Van Goghove najslávnejšie diela. Obrovské projekcie, originálny hudobný sprievod a citáty z maliarových listov vytvárajú zážitok, ktorý prekračuje hranice klasickej galérie. Každý návštevník sa môže voľne pohybovať priestorom a objavovať obrazy z úplne novej perspektívy.
„Van Gogh je jedným z mojich najobľúbenejších umelcov ešte dávno pred touto výstavou. Imerzná výstava prináša pohľad na svet jeho očami a je fantastická. Ten jeho svet bol presne takýto – žiarivý, farebný, žlto-modrý, slnečnicový. Strašne ho mám rada,“ povedala moderátorka Vera Wisterová.
Po prvýkrát je súčasťou projektu aj príbeh Johanny Van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea. Práve ona po smrti oboch mužov zachránila stovky obrazov a svojou vytrvalosťou zabezpečila, že dnes patria medzi najcennejšie umelecké diela na svete. Jej hlasom sprevádza návštevníkov celou výstavou herečka Jana Lieskovská.
„Ja som sa veľmi potešila spolupráci s touto výstavou. Milujem galérie, umenie a rada sa v ňom strácam. Prepožičať hlas tak dôležitému človeku v živote Vincenta Van Gogha bola pre mňa veľká česť. Keď som to čítala, tak ma to dojímalo. Výstava je krásna. Je to tak komplexný zážitok – vizuálny, duševný a očistný. Veľmi sa z toho teším,“ vyznala sa Jana Lieskovská.
Výstava prepája výtvarné umenie s najmodernejšími technológiami a ponúka návštevníkom viac než len pohľad na známe obrazy. Vďaka veľkoformátovým projekciám, originálnemu audioguidu a špeciálne vytvorenému hudobnému sprievodu sa stávajú súčasťou Van Goghovho sveta a jeho životného príbehu.
„Milujem výtvarné umenie a sama patrím do tohto sveta, pretože sa vo voľnom čase amatérsky venujem maľovaniu. Práve výtvarníčka Niki Dzuríková, ktorá tu dnes naživo maľovala, ma kedysi uvádzala do tajov Van Gogha. Moja mamina miluje jeho obraz Irises a práve ten som raz namaľovala aj ja. O to viac sa teším, že takáto výstava prišla práve do Bratislavy,“ prezradila herečka a moderátorka Karin Haydu.
Každá miestnosť odhaľuje inú kapitolu života Van Gogha, jeho tvorby aj emócií, ktoré sa odrážajú v jeho dielach.
„Výstava sa mi veľmi páči a naozaj oceňujem, že máme v Bratislave takýto úžasný zážitok pre všetky generácie. Vincent Van Gogh je svetoznámy fenomén. To je človek, ktorý vytvoril nesmierne krásne dielo, ktoré oslovuje každého na tejto planéte. Jeho farby, jeho impresie, bolesť, ktorá je v tom skrytá, dávajú ľuďom obrovské emócie, ktoré sú v dnešnej dobe nesmierne potrebné. Táto krása stojí za to, aby sme ju navštívili a videli,“ neskrývala radosť moderátorská legenda Alena Heribanová.
Organizátori veria, že výstava osloví nielen milovníkov výtvarného umenia, ale aj rodiny s deťmi, školy či ľudí, ktorí bežne galérie nenavštevujú. Práve moderná forma spracovania umožňuje objaviť Van Goghovu tvorbu zrozumiteľným a pútavým spôsobom bez ohľadu na vek či predchádzajúce znalosti umenia. Po úspechu vo viacerých európskych mestách prichádza Výstava VINCENT VAN GOGH aj na Slovensko. Od 16. júla do 17. januára privíta návštevníkov v priestoroch SPORT MALL Bratislava, kde ich pozýva zažiť umenie spôsobom, ktorý sa nepozerá len očami, ale prežíva všetkými zmyslami.
Video tu: https://www.youtube.com/shorts/sapS0mxHOGE
SPORT MALL Bratislava
16. 7. 2026 – 17. 1. 2027 / Vstupenky na www.vincentvangogh.sk
Po – Pia: 09:00 – 19:00
So – Ne – sviatky: 09:30 – 19:00
⏳ Odporúčaná dĺžka návštevy: cca 90 minút, na výstave sa však môžete zdržať ako dlho chcete.
www.vincentvangogh.sk
infolinka: +421 918 117 118