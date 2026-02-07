< sekcia Magazín
Vanda je inteligentná
Ženské meno Vanda má poľský pôvod, jeho význam je nejasný.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Ženské meno Vanda má poľský pôvod, jeho význam je nejasný. Je možné, že vzniklo z domácej podoby slovanského mena Václav, ktoré znamená "viac slávny". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne. Meniny oslavujú 7. februára.
Vandy sú veľmi inteligentné. Ich pamäti analytického typu nič neujde. Rady kritizujú iných a často sa pretvarujú. Dá sa povedať, že Vandy majú ťažkú povahu. V podstate žijú veľmi rýchlym a egoistickým životom. Nedôverujú iným. Sú ako labuť, ich totemové zviera, môžu sa zdať namyslené, kým v skutočnosti sú úzkostlivé.
Tieto ženy dobre znášajú neúspech, lebo vinu zvaľujú na iných. Rady pripisujú "vyššej moci" zodpovednosť za každé svoje nešťastie.
Bývajú pomerne životaschopné, ale ich zdravie je nestále, lebo ho priveľmi ovplyvňujú ich nálady. Potrebujú uvoľnenie a dostatočný odpočinok. Nemali by si preťažovať chrbticu.
Obľúbená farba týchto žien je oranžová, ochranné rastliny rasca a begónia, ochranné kamene topás a olivín.
