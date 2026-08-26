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Vangelisova hudba zaznie budúci rok prvýkrát v Bratislave
Keď zaznie prvých pár tónov Conquest of Paradise, spozná ich prakticky celý svet.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Hudba, ktorá dobyla filmové plátna, športové arény aj celý svet, prichádza do Bratislavy. Vangelis Original Symphonic Concert ponúkne 23. apríla 2027 v Peugeot Aréne Bratislava veľkolepú poctu legendárnemu skladateľovi a priekopníkovi elektronickej hudby Vangelisovi. Špeciálnym hosťom večera bude český spevák Daniel Hůlka, ktorý naživo zaspieva ikonický Ráj. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Keď zaznie prvých pár tónov Conquest of Paradise, spozná ich prakticky celý svet. Jedna z najslávnejších filmových melódií Vangelisa sa stala dávno viac než soundtrackom k filmu 1492: Dobytie raja. Je symbolom veľkých emócií, víťazstiev a výnimočných okamihov a už na jar budúceho roka zaznie v Bratislave v úplne novom monumentálnom symfonickom prevedení.
Po úspešných koncertoch v roku 2026 príde Vangelis Original Symphonic Concert prvýkrát aj na Slovensko. Bratislavské publikum čaká výnimočné spojenie symfonického orchestra, ikonických filmových melódií, spevu a pôsobivej vizuálnej šou. Na jednom pódiu ožijú skladby, ktoré sa zapísali do hudobnej aj filmovej histórie a ktoré dodnes oslovujú poslucháčov naprieč generáciami. Zaznejú najznámejšie Vangelisove diela vrátane kultovej Conquest of Paradise, ale aj hudba z filmov Blade Runner, Ohnivé vozy, Horký mesiac, Bounty či Alexander. Večer tak prinesie prierez tvorbou umelca, ktorý dokázal spojiť monumentálny zvuk orchestra s elektronikou a vytvoriť hudbu s nezameniteľnou atmosférou.
Vangelis za hudbu k filmovému eposu 1492: Dobytie raja získal Zlatý glóbus. Conquest of Paradise však svoj filmový príbeh dávno prerástla a stala sa celosvetovým fenoménom. Znie pri významných športových udalostiach, slávnostných ceremoniáloch a ďalších výnimočných príležitostiach, kde jej monumentálny charakter dokáže vytvoriť neopakovateľnú atmosféru.
O hudobné naštudovanie koncertu sa postará uznávaný britský dirigent Pete Harrison, ktorý má bohaté skúsenosti s interpretáciou filmovej hudby. Pod jeho taktovkou vystúpi The City of Prague Symphonic Orchestra, renomovaný český symfonický orchester špecializujúci sa na scénickú a filmovú hudbu.
Špeciálnym hosťom bratislavského koncertu bude Daniel Hůlka, ktorého výrazný barytón je neodmysliteľne spätý s českou muzikálovou scénou. Práve Hůlka patrí k interpretom, ktorí majú k Vangelisovej ikonickej skladbe mimoriadne blízko. Na koncerte zaznie Ráj, česká verzia legendárnej Conquest of Paradise z filmu 1492: Dobytie raja. Monumentálna melódia a Hůlkov prejav vytvoria jedno z najočakávanejších spojení celého večera.
Keď zaznie prvých pár tónov Conquest of Paradise, spozná ich prakticky celý svet. Jedna z najslávnejších filmových melódií Vangelisa sa stala dávno viac než soundtrackom k filmu 1492: Dobytie raja. Je symbolom veľkých emócií, víťazstiev a výnimočných okamihov a už na jar budúceho roka zaznie v Bratislave v úplne novom monumentálnom symfonickom prevedení.
Po úspešných koncertoch v roku 2026 príde Vangelis Original Symphonic Concert prvýkrát aj na Slovensko. Bratislavské publikum čaká výnimočné spojenie symfonického orchestra, ikonických filmových melódií, spevu a pôsobivej vizuálnej šou. Na jednom pódiu ožijú skladby, ktoré sa zapísali do hudobnej aj filmovej histórie a ktoré dodnes oslovujú poslucháčov naprieč generáciami. Zaznejú najznámejšie Vangelisove diela vrátane kultovej Conquest of Paradise, ale aj hudba z filmov Blade Runner, Ohnivé vozy, Horký mesiac, Bounty či Alexander. Večer tak prinesie prierez tvorbou umelca, ktorý dokázal spojiť monumentálny zvuk orchestra s elektronikou a vytvoriť hudbu s nezameniteľnou atmosférou.
Vangelis za hudbu k filmovému eposu 1492: Dobytie raja získal Zlatý glóbus. Conquest of Paradise však svoj filmový príbeh dávno prerástla a stala sa celosvetovým fenoménom. Znie pri významných športových udalostiach, slávnostných ceremoniáloch a ďalších výnimočných príležitostiach, kde jej monumentálny charakter dokáže vytvoriť neopakovateľnú atmosféru.
O hudobné naštudovanie koncertu sa postará uznávaný britský dirigent Pete Harrison, ktorý má bohaté skúsenosti s interpretáciou filmovej hudby. Pod jeho taktovkou vystúpi The City of Prague Symphonic Orchestra, renomovaný český symfonický orchester špecializujúci sa na scénickú a filmovú hudbu.
Špeciálnym hosťom bratislavského koncertu bude Daniel Hůlka, ktorého výrazný barytón je neodmysliteľne spätý s českou muzikálovou scénou. Práve Hůlka patrí k interpretom, ktorí majú k Vangelisovej ikonickej skladbe mimoriadne blízko. Na koncerte zaznie Ráj, česká verzia legendárnej Conquest of Paradise z filmu 1492: Dobytie raja. Monumentálna melódia a Hůlkov prejav vytvoria jedno z najočakávanejších spojení celého večera.