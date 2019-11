Vášáryová: Šťastný nový rok by mal divákom priniesť pohodu, dať lásku

Bratislava 27. novembra (TASR) - Do kín mieri vianočná romantická komédia Šťastný nový rok. Slovenskú filmovú novinku natočil režisér Jakub Kroner v zimnom prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu, pod ktorý sa podpísala Adriana Kronerová, sa začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový rok a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.



"Vzniklo to pár rokov dozadu, moja mama prichystala takýto projekt, ktorý ležal u nej v šuplíku, hľadali sme správnych hercov a herečky, potom sme robili televízny seriál a prišlo nám, že by sme mali vytiahnuť scenár zo šuplíka a oprášiť ho," prezradil genézu vianočnej komédie Kroner, ktorý zaznamenal mimoriadny úspech v slovenských kinách už v roku 2009 so svojím debutom Bratislavafilm. Na svojom konte má aj úspešnú snímku Lóve (2011) či animovaný titul Lokalfilmis (2015). Nakrúcanie úplne iného žánru 32-ročného režiséra podľa vlastných slov bavilo: "Veľmi, išiel som do toho s tým, že to bude oddych, že budeme všetci spolu v Tatrách. Mám rád natáčania, keď je celý štáb niekde odcestovaný a musí tam tráviť spolu čas. Vnímal som to tak, že si idem oddýchnuť."



Tvorcovia, ktorým primárne išlo o to, aby si aj diváci v kine oddýchli, obsadili do snímky zostavu výrazných osobností českého a slovenského filmového plátna. Hlavné ženské postavy boli napísané priamo pre štvoricu herečiek Táňu Pauhofovú, Antóniu Liškovú, Zuzanu Norisovú a Gabrielu Marcinkovú. Do tejto základnej zostavy pridali herecké legendy Emíliu Vášáryovú a Jiřího Bartošku. "Šťastný nový rok je akýmsi vianočným darčekom pre divákov, ktorý by im mal priniesť pohodu, dať lásku, trochu túžby a k tomu ešte tie naše krásne Tatry," uviedla v stredu pred bratislavskou premiérou Vášáryová.



Kroner priznal, že spolupráca s jednou z najobľúbenejších herečiek českej divadelnej, televíznej a filmovej scény, ktorú pozná od detstva, bola pre neho výzvou i splneným snom: "Som rád, že pani Vášáryová išla do tohto projektu, lebo v čase, keď sme ju oslovovali, bola práve tak naladená, že už možno aj nechce natáčať. Som veľmi rád a myslím si, že aj ona, že mohla byť s nami v Tatrách a mohla si pre zmenu dať iný žáner filmu, nie až tak dramatický, vážny. V tomto veku aj svetové herečky robia tieto žánre práve preto, aby potešili svojich fanúšikov, a to sa splnilo."



Ponuku hrať v snímke Šťastný nový rok prijali aj herci, ako Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, Jakub Prachař a Petr Vaněk či špeciálni hereckí hostia – držiteľka titulu najlepšej európskej herečky Alexandra Borbély a obľúbený maďarský herec Ervín Nagy.



Adriana Kronerová pre TASR priznala, že myšlienka vytvoriť "slovenskú Lásku nebeskú" prišla už pred ôsmimi rokmi. "Z toho pôvodného nezostalo vôbec nič. Úplne nový scenár som začala písať minulý rok na jar, nakrúcalo sa v zime," dodala s tým, že prvá klapka padla v decembri 2018. "Čo je obrovská rýchlosť, ale vianočné trhy sme museli stihnúť, lebo bez toho by to nešlo, tie nevieme postaviť, nie sme hollywoodska produkcia, museli byť reálne. A potom sme pokračovali február - marec 2019," uzavrela scenáristka a producentka filmu, ktorý vstúpi do kinodistribúcie 5. decembra.