Vaše veľké mini momenty prichádzajú

Čo nájdete v cestovnom balení?

Telové mlieko mini, 75 ml, cena: 4,50 EUR

Telový píling mini, 75 ml, cena: 4,50 EUR

Krém na ruky mini, 30 ml, cena: 4,50 EUR

Telové maslo mini, 75 ml, cena: 4,50 EUR

Soľný píling mini, 60 ml, cena: 2,50 EUR

Sprchový gél mini, 75 ml, cena: 4,75 EUR

Sprchová pena mini, 75 ml, cena: 4,75 EUR

Bratislava 14. decembra (OTS) - Do svojej dennej rutiny môžete zahrnúť skrášľovacie rituály bez výčitiek svedomia, veľkých výdavkov alebo straty drahocenného času. Ak ste s tým ešte nezačali, obdobie adventu je na to ako stvorené.Nezabudnite venovať čas aj samy sebe. Doprajte si oddych a relax v duchu wellness. Vianoce sú čas, kedy by sme mali spojiť radosť z darčekov s láskou k sebe samým. Preto si dovoľte oddýchnuť si od každodenného zhonu a ponorte sa do sveta wellness. Zatvorte oči a nechajte sa unášať jemnými vôňami, ktoré vám prinášajú pokoj a uvoľnenie.To by bolo predsa dokonalé! Všetky vianočné darčekové sady Sanctuary Spa boli premyslene vytvorené s ohľadom na rituál starostlivosti o seba, pričom každý z produktov vo vnútri balíčkov bol vybraný tak, aby hladko spolupracoval na vytvorení dokonalého okamihu domácich kúpeľov. Táto idea absolútne korešponduje s duchom Vianoc aj s potrebou relaxu počas dlhých zimných večerov.: Sprchový gél / 75ml, Telový píling / 50ml, Telové mlieko / 75ml, cena spolu: 13,95 EUR: Sprchový gél / 75ml, Telový píling / 50ml, Telové maslo / 75ml, hubku na sprchovanie, cena spolu: 15,95 EUR: Sprchový gél / 75ml, Telový píling / 50ml, Telové maslo / 75ml, Telové mlieko / 75 ml, Krém na ruky / 75 ml, cena spolu: 19,95 EUR: Sada ľalia a ruža - sprchový gél / 250 ml, telový píling 50 ml a telové mlieko / 250 ml. Cena spolu: 22,95 EUR: Soľný píling / 60 g, Balzam na popraskané päty / 75 ml, Krém na ruky / 30 ml, Pena do kúpeľa / 75ml, Telové maslo / 75 ml. Cena spolu: 24,95 EUR: Sprchový gél / 250 ml, Telové maslo / 75 ml, Telový píling / 200 ml, Telové mlieko / 75ml, hubka na sprchovanie, všetko v kozmetickej taštičke. Cena spolu: 27,95 EUR: Sprchový olej / 75ml, Sprchový gél / 250 ml, Telové maslo / 75 ml, Soľný píling / 60 ml, Telové mlieko / 75ml, Balzam na popraskané päty. Cena spolu: 19,95 EUR: Sprej pre lepší spánok / 75 ml, Wellness telové mlieko / 75 ml, Wellness soľný píling / 60 g. Cena spolu: 19,95 EUR: Sprej pre lepší spánok / 75 ml, Hrejivý telový balzam s ukľudňujúcim účinkom / 75 ml, Wellness telové maslo / 50 ml, maska na oči na spanie. Cena spolu: 24,95 EURVeľa ľudí sa na sviatky presúva za rodinou či za oddychom na horách alebo naopak, trávi ich niekde v teplých krajinách. Na ceste za Vianocami, relaxom alebo dobrodružstvami oceníte malé cestovné balenia svojich obľúbených kozmetických produktov. Do lietadla sú fľaštičky do 100 ml ideálne, ale aj v batohu na lyžovačku nemusíte so sebou ťahať celý arzenál z kúpeľne. A len pripomíname, že sada mini produktov poteší aj ako darček pod stromčekom pre priateľku, mamu alebo inú obľúbenú ženu z rodiny.