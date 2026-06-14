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Vasil je záhadný
Vasil predstavuje symbolicky znalosť tajov sveta. Rýchlosť reakcií možno prirovnať k jaguárovi, jeho totemovému zvieraťu.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Mužské ruské a ukrajinské meno Vasil má grécky pôvod a jeho význam je "kráľovský". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Vasko, Vasilko. Meniny majú 14. júna.
Vasil predstavuje symbolicky znalosť tajov sveta. Rýchlosť reakcií možno prirovnať k jaguárovi, jeho totemovému zvieraťu. Vasilovia sú muži plní záhad a majú široký rozhľad. Zaujímajú sa o psychiku a vzbudzujú dôveru, preto sa z nich môžu stať aj psychológovia, či psychiatri. Cítia sa dobre aj v situáciách, kde majú v rukách riadiace páky.
Títo muži sú vitálni a neobávajú sa intelektuálnej prepracovanosti. Mali by si dávať pozor na úrazy. Nemali by konať tvrdohlavo, ani zlostne. Prospeje im, ak obmedzia cukor a mastné jedlá.
Ich obľúbené farby sú modrá, biela a zelená. Ochranné rastliny rumanček, medovka, repík, ochranné kamene perla a rubín.
Vasil predstavuje symbolicky znalosť tajov sveta. Rýchlosť reakcií možno prirovnať k jaguárovi, jeho totemovému zvieraťu. Vasilovia sú muži plní záhad a majú široký rozhľad. Zaujímajú sa o psychiku a vzbudzujú dôveru, preto sa z nich môžu stať aj psychológovia, či psychiatri. Cítia sa dobre aj v situáciách, kde majú v rukách riadiace páky.
Títo muži sú vitálni a neobávajú sa intelektuálnej prepracovanosti. Mali by si dávať pozor na úrazy. Nemali by konať tvrdohlavo, ani zlostne. Prospeje im, ak obmedzia cukor a mastné jedlá.
Ich obľúbené farby sú modrá, biela a zelená. Ochranné rastliny rumanček, medovka, repík, ochranné kamene perla a rubín.