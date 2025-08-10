< sekcia Magazín
Vavrinec je vyrovnaný
Vavrincovia sú od útleho detstva spokojní sami so sebou.
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Vavrinec je západoslovanské meno, prevzaté z latinčiny a jeho význam je "pochádzajúci z mesta Lorenta". Veľa mužov s týmto menom na Slovensku nenájdeme, ak ale predsa, tak ich oslovujeme Vavro, Vavrino. Meniny oslavujú 10. augusta.
Vavrincovia sú od útleho detstva spokojní sami so sebou. Rodičia nemajú s nimi veľké problémy. Študujú väčšinou s výborným prospechom a sú svedomití. Nadovšetko si vážia svoju rodinu a sú výrazne spoločenskí.
V jedle a pití sú veľkí pôžitkári. K menu Vavrinec sa vzťahujú aj niektoré pranostiky, spojené takisto s jedlom: Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce, Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň darí, alebo Na svätého Vavrinca švábka ide do hrnca.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr.
Šťastné farby Vavrinca sú biela a zelená. Ochranné rastliny fenikel a valeriána, ochranné kamene zafír a citrín.
Vavrincovia sú od útleho detstva spokojní sami so sebou. Rodičia nemajú s nimi veľké problémy. Študujú väčšinou s výborným prospechom a sú svedomití. Nadovšetko si vážia svoju rodinu a sú výrazne spoločenskí.
V jedle a pití sú veľkí pôžitkári. K menu Vavrinec sa vzťahujú aj niektoré pranostiky, spojené takisto s jedlom: Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce, Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň darí, alebo Na svätého Vavrinca švábka ide do hrnca.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr.
Šťastné farby Vavrinca sú biela a zelená. Ochranné rastliny fenikel a valeriána, ochranné kamene zafír a citrín.