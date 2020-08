Vďaka Antoniovi Banderasovi objavil Hollywood španielskych hercov

Melanie Griffithová a Antonio Banderas, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Malaga/Bratislava 10. augusta (TASR) – Pre filmový svet objavil Antonia Banderasa popredný španielsky režisér Pedro Almodóvar, ktorý ho obsadil do svojich filmov Matador (1986) či Spútaj ma! (1989). V roku 1995 bol Banderas magazínom Empire označený za 24. najsexy hviezdu vo filmovej histórii a podľa magazínu People patrí medzi 50 najkrajších ľudí na svete. Španielsky herec, režisér a producent Antonio Banderas sa v pondelok 10. augusta dožíva 60 rokov.José Antonio Domínguez Banderas sa narodil 10. augusta 1960 v španielskom prístavnom meste Malaga v rodine policajta a učiteľky. O herectve začal uvažovať ako štrnásťročný, keď zlomená noha zničila jeho sny o kariére futbalistu. Popri štúdiu dramatického umenia v rodnom meste hrával v menších divadelných spoločnostiach. V roku 1981 sa presťahoval do Madridu a stal sa členom miestneho Národného divadla.Na divadelných doskách si atraktívneho herca všimol jeden z najuznávanejších španielskych filmových tvorcov Pedro Almodóvar a obsadil ho do svojho filmu Laberinto de pasiones (Labyrint vášní, 1982). Pod taktovkou slávneho režiséra, ktorý vo svojich filmoch búra tabu a spája zdanlivo nezlučiteľné protiklady sa Antonio Banderas zaskvel aj v jeho ďalších snímkach Matador (1986), Átame! (Spútaj ma!, 1989) alebo Dolor y gloria (Bolesť a sláva, 2019), za ktorý na Medzinárodnom filmovom festival v Cannes získal hlavnú cenu za mužský herecký výkon.Širší filmový svet ho spoznal po účinkovaní vo filmoch Philadelphia (1993) a Interview with the Vampire (Interview s upírom, 1994), kde si zahral po boku hollywoodskych hviezd Toma Hanksa, Brada Pitta či Toma Cruisa. Väčšina filmových fanúšikov si spája Antonia Banderasa najmä s hlavnými postami v dobrodružných snímkach Desperado (1995), The Mask of Zorro (Zoro: Tajomná tvár, 1998) a The Legend of Zorro (Legenda o Zorrovi, 2005).V roku 1996 ocenila kritika i diváci Banderasov výkon v muzikáli Evita, ktorý mu okrem spolupráce so svetoznámou speváčkou Madonnou vyniesol i nomináciu na Zlatý glóbus (1997).Jeho filmografiu dopĺňajú tiež úspešné snímky Play It to the Bone (Boxeri, 1999), Vikingovia (1999), The Other Man (Iný muž, 2008), Thick as Thieves (V zajatí kódu, 2009), La Piel que habito (Koža, v ktorej žijem, 2011), The 33 (33 životov, 2015), La Musica del silenzio (Hudba ticha, 2017) alebo Dolittle (2019).Banderasovým režijným debutom bola čierna komédia Crazy in Alabama (Leto v Alabame, 1999), ako režisér sa podpísal tiež pod romantickú drámu El Camino de los ingleses (Letný dážď, 2006).Pri natáčaní romantickej komédie Two Much (Jedna navyše, 1995) sa zblížil so svojou americkou hereckou kolegyňou Melanie Griffithovou, s ktorou tvoril manželský pár v rokoch 1996 až 2015.Banderas je držiteľom mnohých ocenení. V roku 2017 získal na Medzinárodnom filmovom festivale San Sebastián Španielsku národnú filmovú cenu. Inštitút kinematografie a audiovizuálnych umení (ICAA) zdôvodnil tento výber Banderasovou uznania hodnou umeleckou dráhou doma i v zahraničí. Práve ona otvorila cestu do zahraničia aj pre viacerých jeho krajanov. Pred tým získal tri nominácie na Zlatý glóbus a dokonca päť na španielskeho Oscara - Premio Goya.Rovnako je držiteľom aj festivalových trofejí z Berlinale, Cartageny, Karlových Varov, Malagy, San Sebastiánu, Cannes, Sitgesu či Taorminy, ale tiež nositeľom Európskej filmovej ceny a čestnej trofeje Goya.Antonio Banderas je aktívny aj vo verejnom živote a angažuje sa tiež v sociálnej oblasti. Je vyslancom dobrej vôle pre klimatickú zmenu pri Rozvojovom programe Organizácie Spojených národov (UNDP).