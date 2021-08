Vebi predstavila videoklip k piesni Nechám sa viesť

Bratislava 8. augusta (TASR) – Speváčka Vebi (Veronika Nízlová) predstavila videoklip k piesni Nechám sa viesť. Novinka je romantickým vyznaním lásky, ktoré vzniklo v spolupráci Vebi, Paul Project a Overground Art. Vebi ju zložila a nahrala pre nevestu Andreu Lobotkovú, sestru slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



„Skladba je svadobným darom. Andrejka hľadala tú správnu skladbu a chcela, aby bola slovenská. Zdalo sa nám, že slovenských romantických skladieb je málo, tak sme sa s producentom Paul Project dohodli, že jej ju napíšeme,“ povedala Vebi.



Lobotková musela podobne ako mnohé slovenské nevesty svadbu trikrát preložiť z dôvodu pandémie nového koronavírusu, o to bola emotívnejšia. „V deň D som skladbu Nechám sa viesť zaspievala spolu so sestrou Danielou,“ dodala speváčka.



„Ďakujeme za prekvapenie na svadbe, krajšiu pieseň pri našom prvom spoločnom tanci sme si nemohli ani priať. Sme radi, že nás vystihol text a že budeme mať spomienku do konca života,“ uviedla nevesta.



Oficiálny videoklip ku skladbe sa nakrúcal v Trenčíne. Réžiu a kameru mali v rukách Lucia Brezianska a Matej Salát, ktorí sa venujú tvorbe svadobných videí.



Nechám sa viesť klip: