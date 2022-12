Večer európskeho filmu kina Lumiére uvedie Hollandovej Pána Jonesa

Bratislava 7. decembra (TASR) – Bratislavské kino Lumiére sa napriek prebiehajúcej rekonštrukcii zapojí do medzinárodného projektu European Cinema Night. Večer európskeho filmu pripravuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. V kine Klap uvedie snímku poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej Pán Jones (2019) o hladomore v 30. rokoch minulého storočia na Ukrajine. Projekcia sa uskutoční v piatok 9. decembra o 18.30 h. Vstup na podujatie je voľný. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Hlavným hrdinom filmu Pán Jones je britský investigatívny novinár Gareth Jones, ktorého pri pohľade na zúrivú industrializáciu Sovietskeho zväzu zaujíma otázka, čím všetkým to Stalin dokáže zaplatiť. Dostáva odpoveď, že na juhu sú samé obilninové polia a obilie je Stalinovo zlato. Mladý novinár pôvodne prichádza do Moskvy, aby urobil rozhovor so Stalinom, no dozvedá sa, že pravda o Stalinovom režime je surovo potlačená sovietskymi cenzormi. "Napriek tomu, že štátne orgány Jonesa strážia, podarí sa mu dostať na Ukrajinu, kde sa stáva očitým svedkom hladomoru a o tejto skutočnosti sa snaží presvedčiť Britániu a celý svet," približuje snímku SFÚ.



"Chceli sme sugestívne, ale zároveň jednoducho a priamočiaro opísať celý mechanizmus Jonesovho vstupu do kruhov pekla konfrontujúci brutálnu realitu s jeho idealizmom, mladosťou a odvahou. Žiadna novinárska a informačná samozrejmosť, žiadne sentimentálne vydieranie a explicitný happy end. Nikto nechcel počúvať pravdu o Stalinových zverstvách, ktorú Jones odhalil. Nebolo to ani v záujme britskej politiky, ani v záujme mocných tohto sveta. Politicky a morálne skorumpovaný Západ tajil pravdu o sovietskej realite, o umelo vyvolanom hladomore v dôsledku Stalinovej politiky aj o holokauste," hovorí Hollandová o filme, ktorý vychádza z reálnych udalostí. Podľa odhadov hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933 pripravil o život sedem až desať miliónov ľudí.



Film Pán Jones mal svetovú premiéru na MFF v Berlíne v roku 2019. Zahrali si v ňom James Norton, Peter Sarsgaard a Vanessa Kirbyová. Na 44. filmovom festivale v Gdynii získal hlavnú cenu Zlatého leva.



Uvedenie snímky bude spojené s diskusiou "Stalinov Sovietsky zväz – ilúzie verzus realita", ktorú kino Lumiére pripravuje v spolupráci s Ústavom pamäti národa.