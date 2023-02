Pred 340 rokmi sa narodil autor Réaumurovej teplotnej stupnice

La Rochelle/Bratislava 28. februára (TASR) – Ešte v 19. a 20. storočí sa dali nájsť teplomery, na ktorých bola popri stupňoch Celzia vyobrazená aj Réaumurova stupnica. Od Celziovej sa líšila len minimálne – teplota 0 stupňov zhodne označovala bod mrznutia vody. Avšak kým bod varu predstavuje 100 stupňov Celzia, v Réamurovej stupnici je to 80 stupňov.



V utorok 28. februára uplynie 340 rokov odvtedy, odkedy sa narodil francúzsky vedec, fyzik, ale tiež biológ a entomológ René Réaumur, autor zabudnutej, donedávna však hojne používanej teplotnej stupnice.



René Antoine Ferchault Réaumur sa narodil 28. februára 1683 v pevnosti La Rochelle v šľachtickej rodine. Študoval právo a matematiku. V roku 1703 sa presťahoval do Paríža, kde študoval prírodné vedy, matematiku a fyziku. V roku 1710 sa stal členom francúzskej akadémie vied (Académie des Sciences) a počas 50-ročného pôsobenia v jej radoch bol 12-krát jej riaditeľom.



Popri matematických prácach sa zaoberal entomológiou a svoje poznatky zhrnul v diele Pojednanie venované histórii hmyzu, ktoré vyšlo v rokoch 1734 až 1742. Inak sa zaoberal skôr praktickými objavmi. Navrhol výrobu námorných lán, nepremokavého papiera, zrkadiel či umelých perál, skla a porcelánu. Venoval sa konzervovaniu vajec a vývinu umelej liahne. V roku 1722 zverejnil dielo týkajúce sa výroby ocele a používaniu uhlíka v tomto procese.



Zásadný vynález však predstavil svetu v roku 1730, keď skonštruoval prvý liehový teplomer. Spozoroval, že lieh od mrznutia vody až po svoj bod varu zväčší svoj objem o 80 tisícin. Na základe toho určil teplotu varu vody na 80 stupňov. Réaumurov teplomer tak úspešne konkuroval stupnici, ktorú v roku 1724 vyvinul nemecký vedec Daniel Gabriel Fahrenheit a ktorá sa dodnes používa v anglosaských krajinách.



Vzápätí však svoj teplomer predstavil švédsky astronóm a fyzik Anders Celsius. Na rozdiel od Réaumura rozdelil bod mrznutia a varu vody na 100 dielikov. Hodnoty na jeho teplomere boli pôvodne opačné, bod varu mal hodnotu nula a bod mrazu 100 stupňov. Až v roku 1747, tri roky po Celsiovej predčasnej smrti, obrátil stupnicu do jej súčasnej podoby ďalší slávny švédsky vedec Carl von Linné.



Medzitým René Reaumur prijal v roku 1735 funkciu veliteľa a intendanta vojenskej posádky v Saint–Louis, popri vzornom plnení pracovných povinností však pokračoval vo vedeckom bádaní. Zomrel po páde z koňa 18. októbra 1757 na zámku Bermodiére v provincii Maine.



Ešte po jeho smrti v roku 1761 vyšlo jeho 27-zväzkové dielo Popis umení a remesiel. Takisto vychádzali po jeho smrti ďalšie časti jeho objavov a ilustrácií zo života hmyzu. Najznámejšou z jeho objavov sa však stala teplotná stupnica.



Vo fyzike sa napokon dominantnou stala stupnica, ktorú v roku 1848 navrhol lord Kelvin, vlastným menom William Thomson. V nej absolútna nula predstavuje najnižšiu možnú hodnotu pre teplotu (- 273,15 stupňov Celzia). Teplota sa neoznačuje v stupňoch ale priamo v Kelvinoch a nemôže nadobúdať záporné hodnoty, preto sa používa pre fyzikálne výpočty, zatiaľ čo Celziova a donedávna i Reaumurova stupnica pre meteorologické merania.







