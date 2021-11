Vedci našli v Alpách nanoplasty, ktoré sa tam dostali z miest vetrom

Amsterdam 3. novembra (TASR) - Vedci z Utrechtskej univerzity (UU) v Holandsku objavili v rakúskych Alpách nanoplasty, ktoré sa tam preniesli vetrom z veľkých európskych miest. To podľa vedcov môže znamenať, že v ovzduší miest sa nachádzajú ohniská nanoplastov. Výskum bol zverejnený v pondelok v databáze ScienceDirect.



Skupina vedcov objavila nanoplasty vo vysokej nadmorskej výške v okolí meteorologickej stanice na hore Hoher Sonnblick v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko. Je to prvý takýto objav v tejto oblasti, uvádza sa tlačovej správe univerzity.



Výskumníci odoberali vzorky snehu a ľadu s cieľom nájsť organické častice. Sneh a ľad odparovali a zvyšok pálili, aby tak mohli analyzovať výpary.



"Nečakane to smrdelo ako horiace plasty," povedal vedúci výskumného tímu Dušan Materič z Ústavu výskumu morí a atmosféry (IMAR) na Utrechtskej univerzite.



Experti zaznamenali prítomnosť viacerých druhov plastov, z ktorých väčšinu tvorili polypropylén a polyetyléntereftalát. Čiastočky plastov boli menšie než 200 nanometrov, čo je výrazne menej než plasty nájdené počas predchádzajúcich výskumov.



"Je vysoko nepravdepodobné, že by tieto nanoplasty pochádzali z miestnych neobývaných alpských oblastí," povedal Materič.



Jeho tím objavil koreláciu medzi vysokou koncentráciou nanoplastov a vetrom vejúcim smerom z veľkých európskych miest – najmä z priemyselnej oblasti Porúrie v Nemecku, ale aj z Holandska, Paríža či Londýna.



Ďalšie skúmanie podľa jeho slov potvrdilo domnienku, že nanoplasty sú naozaj prenášané vzduchom z mestských oblasti.



"Je to znepokojujúce, pretože to môže znamenať, že v našich mestách sú ohniská nanoplastov. Tie sa môžu nachádzať i vo vzduchu, ktorý dýchame," povedal.



Vedci v tejto súvislosti uskutočňujú ďalší výskum.