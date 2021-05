VEDCI: Včely by mohli pomôcť pri sledovaní znečistenia ovzdušia

Kodaň 27. mája (TASR) – Mikroplasty nachádzajúce sa na telách včiel môžu byť užitočným nástrojom pri meraní a posudzovaní úrovne znečistenia ovzdušia. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej tento mesiac vo vedeckom časopise Science of the total Enviroment, píše portál National Geographic.



Telá včiel sú síce pokryté drobnými chĺpkami, ktoré im primárne slúžia na zachytávania peľu. Vedci predmetnej štúdii však zistili, že približne šestinu zo všetkých častíc nájdených na telách pozorovaných včiel tvorili mikroplasty.



Na včelách našli dohromady 13 odlišných druhov syntetických polymérov, z ktorých najväčšie zastúpenie mali polyester, polyetylén a polyvinylchlorid. Okrem nich sa na telách tohto hmyzu nachádzali aj rôzne prírodné vlákna.



Skúmané včely robotnice pochádzali dokopy z 19 včelích spoločenstiev. Výskum sa uskutočnil v Dánsku. Deväť včelích spoločenstiev sa nachádzalo z centre Kodane a zvyšných desať v prímestských a vidieckych oblastiach.



Mestské včely mali v porovnaní s včelami z vidieka na svojich telách iba o niečo viac mikroplastov, čo naznačuje, že významnú úlohu v prenose mikroplastov zohráva vietor.



"Na vidieku by som očakával viac "čistých" včiel ako v centre Kodane. Avšak vysoká mobilita miniatúrnych mikroplastov ponúka vysvetlenie," uviedol Roberto Rosal, ktorý je profesorom v odbore chemické inžinierstvo na univerzite v Alcalá v Madride a jedným zo spoluautorov tejto štúdie.



Vedci zbierali včely priamo z úľov v období jari, keď dochádza k nárastu populácie kolónií. Keďže včely prichádzajú do kontaktu s rastlinami, vodou, pôdou a vzduchom – čo sú miesta, kde sa hromadia mikroplasty -, mali dostatok príležitostí prísť s nimi do kontaktu.



Výskumníci v snahe zabrániť kontaminácii vzoriek včiel nosili oblečenie vyrobené z prírodných vlákien a prijali aj ďalšie preventívne opatrenia. Včely neskôr zmrazili a odstránili z nich častice pripevnené k ich nohám a telám. Pomocou mikroskopu a infračerveného svetla tieto častice neskôr roztriedili podľa veľkosti, tvaru a typu materiálu.



Ako uvádza portál National Geographic, je všeobecne známe, že mikroplasty sa veľmi ľahko šíria po celej planéte. Vedci sa však stále pokúšajú prísť na to, ako sa pohybujú v atmosfére. Odber vzoriek potrebných na výskum je však zložitý.



Včely by vzhľadom na ich veľký počet a tiež skutočnosť, že pri hľadaní potravy skúmajú rozsiahle oblasti, mohli byť užitočným nástrojom k efektívnejšiemu sledovaniu znečistenia životného prostredia.



"Táto práca po prvýkrát demonštruje možnosť použitia včiel ako bioindikátora na prítomnosť mikroplastov v životnom prostredí," tvrdia autori predmetnej štúdie.